Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele per Coronavirus. Lo rivela il settimanale L’Espresso e poi lo conferma lo stesso staff dell'imprenditore. Le condizioni di salute del 70enne, ex marito di Elisabetta Gregoraci, vengono definite “serie” dal giornale e desterebbero preoccupazione. Sembra però che la situazione sia stabile.

“Flavio Briatore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. Secondo quanto è in grado di rivelare l'Espresso, l'imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese lunedì. Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite ‘serie’”, scrive il settimanale.

Nei giorni scorsi il manager era stato protagonista di una polemica con il governo e il sindaco di Arzachena riguardo la chiusura delle discoteche, ma il suo Billionarie in Costa Smeralda, a Porto Cervo, chuiso il 17 agosto, conta ben 60 dipendenti dello staff positivi al Coronavirus.

Il 15 agosto scorso, il giorno di Ferragosto, Briatore ha partecipato a una partita di calcetto all’hotel Cala di Volpe insieme ad altri famosi. Tra questi anche il mister del Bologna Sinisa Mihajlovic, pure lui risultato positivo al Coronavirus al rientro dalla vacanza in Sardegna e ora in quarantena, fortunatamente senza gravi sintomi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2020.