Flavio Briatore dopo giorni di silenzio social ricompare su Instagram. L’imprenditore è stato infatti contagiato dal Covid e dopo un ricovero in ospedale è stato portato in isolamento a casa dell’amica Daniela Santanchè a Milano. Da qui ha registrato una clip per spiegare di stare pian piano riprendendosi dopo l’attacco del virus. Dice anche di essere in ‘super forma’. Eppure diversi utenti non hanno potuto fare a meno di notare come nel video Briatore, nonostante stia fermo, non respiri bene e abbia il fiato corto. Dopo ogni frase sembra di notare una sorta di ‘rantolo’ che esce dalla sua bocca.

VIDEO

“Ciao amici, non sono sparito. Eccomi qua. Sto bene e vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni”, ha esordito nella clip. “Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare. Nel frattempo stiamo monitorando tutto quello che succede. Il tempo passa abbastanza velocemente”, ha aggiunto.

“Sono nelle mani del professor Zangrillo, che non è bravo, di più. Sono in super forma, pronto per ripartire”, ha continuato. “Un abbraccio a tutti, vi voglio bene e anche questa passerà”, ha quindi concluso.

Si ritiene che Briatore, 70 anni compiuti lo scorso aprile, possa aver contratto il Coronavirus in Sardegna. Magari proprio al ‘Billionarie’, il locale della Costa Smeralda dove ha passato gran parte del mese di agosto. In questi giorni anche l’amico Silvio Berlusconi è risultato positivo e ora si trova ricoverato al San Raffele, sempre nel capoluogo meneghino, con una polmonite bilaterale che preoccupa non poco i medici.

Scritto da: la Redazione il 7/9/2020.