Flavio Briatore si è concesso un weekend al mare con il figlio Nathan Falco. L’imprenditore non ha rinunciato a volare però con un jet privato. Sul social ha condiviso uno scatto in cui appare insieme al bambino nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci. I due appaiono in aeroporto subito dopo essere atterrati, a quanto pare in Sardegna (sebbene il 70enne non specifichi la località scelta per rilassarsi). Vicino allo scatto ha scritto: “Weekend con papà. Atterrati”. Un follower di Instagram chiede a Briatore come mai indossi la mascherina nonostante sia all’aperto e perché lo stesso faccia suo figlio. “Ci hanno detto che era obbligatorio”, ha spiegato.

Recentemente il noto businessman ha fatto spere di trattare suo figlio come se fosse già un “sessantenne” e di farlo per il suo bene, in modo che possa comprendere meglio il lavoro del padre. Tra l’altro Nathan ha mostrato di essere un ragazzo molto attento e di assorbire facilmente anche concetti complessi e dinamiche tra adulti.

"Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo. Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere”, ha rivelato Flavio, che vive per la maggior parte dell’anno nel Principato di Monaco, non lontano dalla casa della Gregoraci.

Scritto da: la Redazione il 22/6/2020.