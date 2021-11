Flavio Insinna: 'Oggi ho più tempo per la donna che amo, lavoro meno’

Flavio Insinna è molto cambiato nel corso degli anni. Oggi le sue priorità sono state ridefinite e il privato ha guadagnato spazio sul lavoro. Il presentatore de ‘L’Eredità’ intervistato da ‘Il Corriere della Sera’ ha spiegato ha fatto sapere che al centro della sua vita oggi c’è la donna che ama, Adriana Riccio, ex concorrente proprio del programma che conduce su Rai1. Parlando di come ha modificato la sua scala di valori, il 56enne ha spiegato: “Ascolto di più. Dedico più tempo alla persona che amo. Tolgo qualcosa al lavoro, cosa che prima mi riusciva difficilissimo”.

Nonostante la sua vita privata sia molto importante, Insinna non ritiene di poter avere dei figli. “Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore. Però mamma fece da paciera: andava da papà e metteva una buona parola, poi veniva da me e faceva lo stesso. Temo che non sarei all’altezza”, ha aggiunto.

Gli animali però fanno parte della sua quotidianità: “Vivo in uno zoo. Intanto c’è il cane della mia compagna, la quale ha adottato anche me oltre a lui. Poi c’è la tartaruga della mia famiglia, che oggi ha 60 anni e che ci ha visti crescere, a me e a mia sorella. Ho avuto cornacchie, gatti di ogni tipo, conigli”.

