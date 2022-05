Flora Canto, la data delle nozze con Enrico Brignano e tutti i dettagli del matrimonio

Flora Canto racconta tutto dei fiori d’arancio con Enrico Brignano. L’attrice 39enne a Gente rivela la data delle nozze e tutti i dettagli del matrimonio. I due si sposeranno il 30 luglio sul mare al tramonto a due passi da Roma. Genitori di Martina 5 anni, e Niccolò, quasi 1, i due sono felicissimi di coronare il loro sogno d’amore all’altare.

“Siamo felicissimi e indaffarati per l’organizzazione. Enrico si fida e si affida molto a me, al mio gusto. Lui si sta occupando del dopo cerimonia: ci saranno un palco, una band, un ledwall sul quale proiettare video e foto. Canteremo, balleremo. Vogliamo che sia una festa per noi e per i nostri 150 invitati, tra cui quindici bambini. Il tempo sta volando, mancano piccoli dettagli e saremo pronti”, racconta Flora al settimanale.

A settembre scorso Brignano le ha chiesto la mano davanti a 5000 persone all’Arena di Verona, durante un suo spettacolo: una sorpresa pazzesca. La Canto è rimasta a bocca aperta. Ora arriverà il ‘sì’. Flora avrà due abiti: “Per la cerimonia sarà romantico, semplice, bianco con un lungo velo che mi accarezza le spalle. Per la festa avrò un look più sensuale, fasciante e lavorato”. Ha scelto Pronovias come brand.

Tosca D’Aquino sarò una dei suoi testimoni di nozze. Flora Canto chiarisce: “L’altra è Erica, una mia compagna di scuola. Ho scelto un’amica di sempre e un’amica acquisita più di recente. Enrico ne ha voluti tre, invece: suo fratello Rino e due amici storici, Mauro e Andrea, che è anche il maestro che canta e suona con noi nello show Un’ora sola vi vorrei, e che ci accompagna dall’inizio della nostra storia. Io ho anche due damigelle, le mie amiche Benedetta e Isabella, con le quali organizzerò l’addio al nubilato. Un paio di giorni a Mikonos, ma Enrico ancora non lo sa”.

La cerimonia sarà civile: “All’americana. Con la navata in giardino, le sedie in ferro battuto per gli ospiti, quattro violiniste ad accompagnarmi dal mio ingresso all’arco dei fiori, dove ci sarà Enrico. La nostra bambina con il cuginetto Valerio spargeranno i petali di rosa e, visti i progressi degli ultimi giorni, non escludo possa unirsi a loro anche Niccolò: a luglio avrà un anno e già in questi giorni sta iniziando a muovere i primi, piccoli passi”.

Anche il menù del ricevimento è già stabilito: “Amiamo mangiare, è vero, ma va detto che Enrico dopo la proposta di nozze si è messo a dieta ferrea, cammina ogni giorno, è dimagrito ed è bravissimo. Per la cena di nozze abbiamo scelto la cucina tradizionale con piccole rivisitazioni dello chef, molti antipasti, due primi, un secondo, frutta e la torta a più piani impreziosita da una cascata di rose bianche”.

Flora confida anche cosa farà per la luna di miele: “Per ora partiremo qualche giorno in barca, noi due, tra Ischia e Capri. Non ce la sentiamo di lasciare troppo a lungo i bambini. Saranno giorni romantici e poi si riunirà tutta la famiglia. Per noi è il bene più prezioso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2022.