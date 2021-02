Flora Canto ed Enrico Brignano aspettano il secondo figlio: l'annuncio

Flora Canto ed Enrico Brignano aspettano il secondo figlio, la bella 38enne regala l’annuncio della sua gravidanza bis sul social. La compagna del comico 54enne nuovamente incinta svela pure il suo pancino: dovrebbe partorire sul finire dell’estate.

Flora, legata a Brignano da sette anni, nello scatto condiviso sul suo profilo Instagram è bellissima con indosso un abito rosa aderente. Il ventre è già fortemente arrotondato, la cicogna è in volo da un po’. Già mamma di Martina, nata nel 2017, la Canto è al settimo cielo. “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina - scrive nel suo post - Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte”.

“Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”, conclude l’ex tronista di Uomini e Donne nata a Roma e diventata famosa per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, naufragata mentre lui era concorrente del Grande Fratello. Flora in una recente intervista aveva detto: “Una volta che aspetto il secondo figlio, costringerò Enrico a sposarmi”. In arrivo pure le nozze?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2021.