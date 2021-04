Flora Canto, incinta di Brignano, rivela: 'Enrico voleva chiamarlo Alfio o Saturnino, invece...'

Flora Canto incinta del secondo figlio svela il perché del nome deciso per il bebè in arrivo a fine luglio. La bella 38enne, attrice e conduttrice, in tv con il compagno Enrico Brignano in Un ‘ora sola vi vorrei, su Rai Due il martedì in prima serata, a Confidenze rivela: “Enrico voleva chiamarlo Alfio o Saturnino, invece…”.

“Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò”, confessa Flora al settimanale che le regala la cover in coppia con il comico 54enne, da cui ha avuto già la primogenita Martina, 4 anni. Al sesto mese di gestazione avrà un bel maschietto.

“Io avevo proposto anche Alfio o Saturnino, ma Flora me li ha bocciati entrambi (chissà perché…)”, sottolinea ironicamente Brignano. Con la sua semplicità è riuscito a conquistare la Canto e ora sono una coppia inossidabile, anche sul piccolo schermo.

“Enrico non è il tipo che ti regala diamanti. Mi portava sacchetti di frutta fresca (sapeva che mi piace e se ne intende, visto che i suoi avevano un negozio di ortaggi). E uno dei primi doni è stato una cassetta degli attrezzi. Poi, davanti alla mia faccia perplessa ha detto: ‘Vivi da sola, può esserti molto utile’. Veniva con me a fare la spesa, insomma era una persona normale, non uno che si atteggiava a protagonista del ‘magico mondo degli artisti’”, racconta la mora.

“Mi sono innamorato perché Flo è una delle donne più divertenti che abbia mai conosciuto. Fa ridere anche quando non vorrebbe e l’ho trovata irresistibile”, le fa eco Enrico.

Dopo l’arrivo del secondogenito per i due ci saranno anche le nozze, come confidato dalla Canto a Diva e Donna: “Lo avevo quasi convinto ed è arrivata la pandemia. Ora sono io che voglio aspettare, non voglio le foto con la mascherina e non poter avere vicino nessuno”.

