Flora Canto incinta: nuova foto col pancione, Brignano e la primogenita

Flora Canto è incinta per la seconda volta, partorirà a fine estate. Enrico Brignano sarà papà bis ed è al settimo cielo. Sul suo profilo il comico 54enne posta una nuova foto della compagna col pancione. E’ insieme a lui: entrambi guardano con occhi innamorati la loro primogenita, Martina, che ora ha 4 anni.

Brignano esulta per la gravidanza della compagna 38enne, che ama a dismisura e a cui è legato da sette anni. L’artista romano condivide con i moltissimi fan il tenero scatto e scrive, per accompagnarlo, un dolce messaggio alla figlia: “Amore di papà, lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia. Tra poco saremo in quattro".

Flora sotto commenta con un cuore. Il suo Enrico replica: “Amore ormai lo sanno tutti”. Si riferisce alla notizia della cicogna che ha già spiccato il volo e presto busserà al loro portone. La buona nuova è immediatamente stata ripresa da tutti i media e gli ammiratori della coppia li hanno inondati di messaggi per congratularsi con loro.

Flora Canto ha voluto annunciare di essere incinta scoprendo il suo ventre già arrotondato. “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina... Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”, ha sottolineato ieri, 22 febbraio, nel suo post.

Dal 2014 i due sono legati a doppio filo. Si sono incontrati quando erano entrambi impegnati sentimentalmente, ma questo non ha interrotto il loro amore. “All'epoca io ero fidanzata, lui sposato. Poi, qualche tempo dopo ci siamo fidanzati. Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomo all'antica. E' generoso e premuroso”, ha confessato in passato l’ex volto di Uomini e Donne raccontando l’inizio della loro storia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/2/2021.