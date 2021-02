Flora Canto a luglio diventerà mamma per la seconda volta. Dopo la nascita di Martina nel 2017, l'attrice e il compagno Enrico Brignano si preparano a vivere una seconda gioia. Ospite di Verissimo, la 38enne ha rivelato il sesso del bimbo che porta in grembo.

Si tratta di un maschietto e la nascita è prevista per la fine del mese di luglio. La Canto avrebbe voluto aspettare ancora per rivelare la dolce attesa, ma la figlia Martina ''già l’ha detto a tutti'', ha rivelato Flora. L'attrice comica ha raccontato anche i dettagli divertenti di una delle ecografie a cui era presente Birgnano: ''Quando l’abbiamo saputo il ginecologo disse: “Questa è una gamba, questa è un’altra gamba, questo è il pisellino. E’ lungo 15 centimetri.” Il papà ha esordito con: “Ma tutto il bambino 15 centimetri”? “Si amore, tutto il bambino” gli ho risposto''.

In collegamento da casa, è apparso poi papà Enrico visibilmente emozionato con tanto di fazzoletto azzurro per asciugare le lacrime di commozione. Al momento la coppia non ha ancora deciso il nome del pargolo...

Scritto da: La Redazione il 28/2/2021.