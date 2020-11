Flora Canto si difende: 'Non ho allontanato Bonolis da Brignano'

Flora Canto si difende dalle accuse dei maligni: “Non ho allontanato Bonolis da Brignano”. A finire sotto la lente d’ingrandimento era stato un suo gesto fuori dalla chiesa dopo il funerale di Gigi Proietti, mentre il compagno era in lacrime e il popolare conduttore lo aveva consolato. Molti avevano vociferato che l’attrice, legata al comico, con cui ha una figlia, Martina, avesse ‘scacciato’ il presentatore per paura del Covid.

Flora Canto nelle sue IG Stories sbotta contro alcuni media che hanno fatto il processo a un gesto senza conoscere realmente le sue intenzioni e quel che in quel momento stava dicendo. “Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci”, sottolinea la bella 37enne.

Poi chiarisce: “Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: ‘Amico mio, su, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti’. E io, toccandolo con questa mano, ho detto: 'A Pa’, non lo dire manco per scherzo, per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni'. Faccio un gesto con la mano e dico: ‘Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male’”. Flora Canto chiede rispetto per lei, per Enrico Brignano e per Bonolis: mai si sarebbe azzardata a fare una cosa simile. Quel che è stato detto su di lei lo trova davvero assurdo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2020.