La moglie di Enrico Brignano non fa le ‘punturine’ perché ha paura, ma stavolta ha deciso

L’attrice e comica 43enne mostra ai follower il risultato finale del suo ‘cambiamento’

Flora Canto annuncia il suo ‘ritocchino speciale’ sui social. Si fa vedere nelle Storie stesa su un lettino con la bocca coperta dalla pellicola trasparente. “Oggi ho deciso di fare una cosa che non ho mai fatto", annuncia.

''Oggi sto per fare una cosa che non ho mai fatto'': Flora Canto annuncia il suo ‘ritocchino speciale’ sui social

La moglie di Enrico Brignano, da cui ha avuto i due figli, nonostante abbia paura delle punturine, stavolta ha deciso: "Attenzione, oggi ho deciso di fare una cosa che non ho mai fatto! Chi mi conosce sa che ancora non faccio punturine, filler, ecc… Perché sono una fifona!!! Ma amo il trucco e così oggi proverò a farmi il trucco semipermanente alle labbra”.

La moglie di Enrico Brignano non fa le ‘punturine’ perché ha paura, ma stavolta ha deciso: trucco semipermanente alle labbra

L’attrice e comica 43enne mostra ai follower il risultato finale del suo ‘cambiamento’

L’attrice e comica 43enne mostra il risultato finale del suo ‘cambiamento’: si piace moltissimo. “Bravaaa”, sottolinea all’artefice del ‘ritocco’, Sharon Russo. E commenta: "Stupende! Sono naturalissime. Il colore si schiarirà un po', ma sono davvero belle”. Poche ore dopo aggiunge, riferendosi alle labbra: “Si stanno sgonfiando. Tra dieci giorni saranno perfette! Le ho detto talmente tante volte di fare un colore chiaro che tra un. si vede. Brava mia!”.