''Oggi sto per fare una cosa che non ho mai fatto'': Flora Canto annuncia il suo ‘ritocchino speciale’ sui social

Carla Giuni
25 Giugno 2026
2,177
0
Condivisioni
  • La moglie di Enrico Brignano non fa le ‘punturine’ perché ha paura, ma stavolta ha deciso
  • L’attrice e comica 43enne mostra ai follower il risultato finale del suo ‘cambiamento’

Flora Canto annuncia il suo ‘ritocchino speciale’ sui social. Si fa vedere nelle Storie stesa su un lettino con la bocca coperta dalla pellicola trasparente. Oggi ho deciso di fare una cosa che non ho mai fatto", annuncia.

''Oggi sto per fare una cosa che non ho mai fatto'': Flora Canto annuncia il suo ‘ritocchino speciale’ sui social

La moglie di Enrico Brignano, da cui ha avuto i due figli, nonostante abbia paura delle punturine, stavolta ha deciso: "Attenzione, oggi ho deciso di fare una cosa che non ho mai fatto! Chi mi conosce sa che ancora non faccio punturine, filler, ecc… Perché sono una fifona!!! Ma amo il trucco e così oggi proverò a farmi il trucco semipermanente alle labbra.

La moglie di Enrico Brignano non fa le ‘punturine’ perché ha paura, ma stavolta ha deciso: trucco semipermanente alle labbra
L’attrice e comica 43enne mostra ai follower il risultato finale del suo ‘cambiamento’

L’attrice e comica 43enne mostra il risultato finale del suo ‘cambiamento’: si piace moltissimo. “Bravaaa”, sottolinea all’artefice del ‘ritocco’, Sharon Russo. E commenta: "Stupende! Sono naturalissime. Il colore si schiarirà un po', ma sono davvero belle”. Poche ore dopo aggiunge, riferendosi alle labbra: Si stanno sgonfiando. Tra dieci giorni saranno perfette! Le ho detto talmente tante volte di fare un colore chiaro che tra un. si vede. Brava mia!”.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.