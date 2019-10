Flora Canto si prende una pausa da 'Tale e Quale Show': a teatro con Enrico Brignano e la figlia

Flora Canto, tra le concorrenti di Tale e Quale Show, si prende una pausa dalle estenuanti prove di trucco e canto per lo show condotto da Carlo Conti su Rai Uno. Per la bella 35enne una serata in relax a teatro con Enrico Brignano e la figlia. I tre non hanno voluto perdersi il musical “Aladin” al Brancaccio a Roma.

A Tale e Quale Show nella puntata di venerdì 11 ottobre sarà Orietta Berti. La sfida per Flora Canto sarà piuttosto complicata, ma spera di portare a termine la sua prova brillantemente e, magari, di aggiudicarsi la puntata della trasmissione, convincendo la giuria di esperti. Intanto per lei c’è da trascorrere qualche ora serena e felice insieme alla sua famiglia a teatro.

Flora Canto con Enrico Brignano è felicissima. I 17 anni d’età che la separano dal comico 53enne non sono mai stai un problema. La sintonia della coppia è massima. Nel 2017 li due si sono ‘regalati’ la piccola Martina, la loro gioia più grande.

Ora Flora, mamma contenta, si dedica al lavoro. Tale e Quale Show è il programma adatto per far scoprire al grande pubblico il suo talento. Nella prima puntata è stata Cristina D’Avena, nella seconda Syria, nella terza Anna Tatangelo, nella quarta Olivia Newton John. Ora c’è la Berti, lei spera sia un successo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/10/2019.