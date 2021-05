Flora Canto torna a condurre in tv all’ottavo mese di gravidanza. Il pancione è sempre più grande, ma la bella 38enne non si ferma: sarà al timone di “Fatto da Mamma” in onda ogni sabato alle ore 12.10 circa su Rai Due. La compagna di Enrico Brignano, che il prossimo luglio darà alla luce Niccolò, il secondogenito della coppia dopo Martina, 4 anni, è entusiasta e appare raggiante mentre registra una puntata dello show su lago di Bracciano.

La Canto incinta è un vulcano di idee. “Quando aspettavo Martina scelsi di staccare, smisi di lavorare; invece questa volta ho preferito non farlo: mi era pesato troppo”, ha raccontato a Oggi lo scorso marzo. E così è stato. Con il pancino un po’ più piccolo è stata accanto al comico 55enne in “Un’ora sola ti vorrei”, sempre su Rai Due, ora si regala un programma tutto suo.

“Ragazzi siete pronti a cucinare?!!! Qui siamo partiti alla grande… Con ricette finalmente semplici che possiamo rifare a casa, soprattutto noi povere mamme. Chi sarà la prima mamma vip che verrà a cucinare con me?”, scrive sul social.

In “Fatto da Mamma” si alterneranno ai fornelli alcune mamme vip, che oltre a cucinare la ricetta preferita dei figli racconteranno raccontare aneddoti della propria vita lavorativa e familiare. Tra le ospiti Maria Grazia Cucinotta, Elena Santarelli, Matilde Brandi, Carmen Russo, Veronica Maya, Tosca D’Aquino e Manila Nazzaro.

Pronta al debutto, Flora si è anche lanciata nel mondo dell’imprenditoria. “Ho creato una linea di occhiali da sole, la Fem 83, chiamata così perché racchiude le iniziali di noi tre, Flora, Enrico, Martina. Ogni modello ha un nome legato al cinema”, ha rivelato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2021.