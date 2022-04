All’ottava puntata Floriana Secondi viene eliminata dall’Isola dei Famosi. La 44enne romana ha perso il televoto flash e ha dovuto lasciare l’Honduras. ''Felice di tornare da mio figlio e alle mie umili stanze'' ha commentato la naufraga.

È questo il verdetto maturato nel corso del reality condotto da Ilary Blasi. Playa Sgamada perde quindi una delle protagoniste di questa edizione, battuta da Lory Del Santo e Clemente Russo. Lo sportivo napoletano aveva rinunciato all'immunità pur di poter riabbracciare per qualche minuto la moglie Laura Maddaloni, una scelta poi ripagata dal pubblico. Quando la conduttrice ha rivelato l’esito delle votazioni, la Secondi non si è scomposta, anzi. Accusata più volte di vittimismo, Floriana non si è fatta prendere dalla rabbia.

“Sembra brutto, ma sono felice. Oggi è stata una giornata bellissima - ha commentato la 44 enne prima di salutare gli altri naufraghi - Ho pescato due pesci, sono riuscita a cucinare e sono felice perché ho dimostrato di avere delle qualità come naufraga e sono contenta di poter riabbracciare mio figlio, il mio compagno e i miei animali e di tornare alle mie umili stanze".

Scritto da: La Redazione il 15/4/2022.