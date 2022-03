Floriana Secondi all'Isola col fisico scolpito come una culturista: 'Mi preparo da settembre'

Floriana Secondi all’Isola dei Famosi mostra un fisico scolpito, quasi come quello di una culturista. E’ nuovamente una concorrente di un reality diciotto anni dopo aver vinto il Grande Fratello, nel 2003, ed è felicissima di essere in Honduras. Ilary nota i suoi muscoli, così come pure gli opinionisti, la 44enne, interrogata sulla forma spettacolare, commenta: “Mi preparo da settembre, ci tenevo molto a essere al top qui. Ma ora basta, uso solo solo la testa”.

La bionda romana nella clip di presentazione racconta: “Sono cambiata moltissimo, l’unica cosa che non è cambiata è la lealtà, il mio essere sopra le righe, molto coatta. Il più grande cambiamento è stato diventare mamma: vorrei dimostrare a mio figlio di che pasta sono fatta. Sono una grande guerriera: un’amazzone”.

VIDEO

In Honduras si mette subito alla prova. Bicipiti in mostra e addominali con la tartaruga: Floriana non ha paura di nulla. Il destino le riserva come compagno d’avventura Antonio Zequila, con cui dovrà fare coppia e a cui è stata legata: dovrà rimanere così almeno fino alla prossima puntata, quella di giovedì 24 marzo. Durante la prova leader prova a sconfiggere i Rodriguez, ma poi deve arrendersi. Finisce subito in nomination, il pubblico però forse non la eliminerà.

Ilary di lei rivela: “Mi ha scritto sui social dall’estate per partecipare. Essere all’Isola era il suo sogno da tanto". Legata ad Angelo da diversi anni, nel 2008 ha avuto Mirko, nato dal matrimonio poi concluso con Mirko Santini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2022.