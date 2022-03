Floriana Secondi e Jeremias Rodriguez già vogliono lasciare l'Isola dei Famosi, i fratelli Tavassi lasciati ancora fuori

L’Isola dei Famosi riserva già grandi sorprese: i naufraghi in Honduras potrebbero mollare prima di quanto si creda. Floriana Secondi e Jeremias Rodriguez già vogliono lasciare il reality, anche se al momento restano al loro posto, forse pensando alla penale che prevede il contratto firmato con la produzione in caso di abbandono, chissà… La terza puntata regala momenti di grande tensione e conquista un ottimo 20.6% di share. Delusi di fan dei fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo non entrano in gioco neppure stavolta e rimangono fuori. A ristabilire un po’ l’ordine ci pensa Ilary Blasi, con il suo sorriso e la sua aria scanzonata: la conduttrice stavolta sceglie un look scintillante con la tuta glitter gold e i maxi bracciali di cristalli ed è un incanto.

Floriana sbotta quando scopre che il televoto la penalizza. In coppia con Antonio Zequila non piace, così il pubblico la fa fuori. L’ex vincitrice del GF, convinta di essere in procinto di tornare a casa, quando scopre che dovrà andare a Playa Sgamada e restare al reality giocando da single finalmente, non vuole proprio rimanere.

"Io non vado a Playa Sgamada, non sono d’accordo. Dato che il pubblico ha deciso così, io voglio andare a casa, rispetto il mio pubblico. Non mi interessa restare in gioco e giocare con Antonio, con tutto il rispetto che ho per lui. Il pubblico è sovrano. Ha deciso di mandarmi a casa. Io vivo per il mio pubblico. Non mi va di andare a Playa Sgamada. Non era il tipo di esperienza che immaginavo. Voglio andare a casa”, ripete a tormentone. Ci vuole tutta la pazienza della Blasi per farla desistere.

“Floriana, puoi prendere qualsiasi decisione tu voglia. Ti ricordo, però, che sono due anni che mi scrivi su Instagram per partecipare e so quanto tu ci tenevi a fare questa esperienza. Ci siamo incontrate, hai detto che eri felicissima di fare questa esperienza. Mi hai fatto toccare i muscoli. Ci siamo parlate, ci siamo confidate. Mi hai raccontato la tua storia. Alla prima difficoltà molli così? Eh no, dai, non me l’aspettavo da te. Prima di partire io e te abbiamo fatto un patto. Tu hai la possibilità di gareggiare da singola su un’altra spiaggia con altre persone. Il pubblico ha giudicato la coppia non te”, le sottolinea Ilary. Così la bionda scende a più miti consigli e accetta, anche se parrebbe solo con un sorriso di facciata, il suo destino.

Poco dopo è anche Jeremias a manifestare la stessa intenzione. Al momento della nomination, con accanto il padre Gustavo, il 33enne dice la sua: “Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”. Ilary cerca di indagare, ma non si comprende cosa abbia reso così insofferente il fratello di Cecilia e Belen. Forse è il rapporto con Nicolas Vaporidis, ancora una volta leader di puntata, a non andare. Anche il papà non va d’accordo con l’attore. Ed è strano che pure Floriana giovedì scorso in diretta tv avesse dato del ‘privilegiato’ all’artista romano. Solo un caso?

Nonostante le rimostranze dei naufraghi, alla fine non c’è alcun addio. All’Isola rimangono tutti. Il pubblico da casa però rumoreggia, perché Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo non arrivano ancora a rimpolpare l’esercito dei concorrenti, così come pure i Cugini di Campagna. A fare un po’ di chiarezza ci pensa il fidanzato della 36enne, Federico Perna, via Instagram.

“Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna”, spiega. E conclude: “I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione”.

