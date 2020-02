Francesca Alotta confessa: 'Ho perso un figlio e ora combatto contro il cancro'

Francesca Alotta svela i suoi drammi ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”. La cantante, divenuta famosa con il brano “Non amarmi”, cantato con Aleandro Baldi, con cui nel 1992 vinse la sezione Nuove Proposte a Sanremo, confessa: “In passato ho perso un figlio. Ora combatto contro il cancro”.

Nel 2004 ha partecipato a “Music Farm”, nel 2018 alla prima edizione di "Ora o mai più". Francesca Alotta in tv racconta la sua carriera, ma è il suo privato a emozionare fortemente. Proprio nel 1992 la sua vita è cambiata. Sul matrimonio e la gravidanza la 52enne rivela: ““Non era la persona giusta e speravo che cambiasse. Ero innamorata persa, ma purtroppo non sempre si può avere tutto ciò che si desidera. Io aspettavo un figlio e l’ho perso perché avevo scoperto che lui aveva un’altra situazione. In ospedale sono stata lasciata da sola e poi ho deciso di lasciare mio marito”.

"Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. E’ stato complicato perché io sono nata mamma, con l'istinto materno", spiega. Ora Francesca Alotta aiuta gli altri: "Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio”.

Ha avuto poca fortuna in amore. Durante "Music Farm" un fidanzato le ha svuotato il conto in banca cointestato. Ha frequentato anche un’altra persona, un uomo che poi si è rivelato uno stalker: “Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”.

La sua drammatica esistenza continua: adesso combatte contro il cancro: “E’ l'ennesima battaglia, quando stai rischiando la tua vita ti rendi conto di quanto essa sia preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/2/2020.