Francesca Barra, 40 anni, dopo l'aborto, è tornata ad allenarsi in palestra, come fa sapere lei stessa via social. La giornalista lo scorso maggio ha perso il bambino che aspettava dal marito Claudio Santamaria, 46. Dopo l'annuncio inaspettato della gravidanza a "Live - Non è la D'Urso", purtroppo, ha dovuto dare la brutta notizia e lo ha fatto con un post commovente condiviso sulla sua pagina Instagram.

Francesca dopo la grave perdita è riuscita piano piano a riprendersi. Claudio le è rimasto sempre accanto ma l'ha sostenuta anche l'amore degli altri suoi figli: Renato, Emma e Greta, nati dal primo matrimonio con Marcello Molfino.

E ora, verso la fine di questa calda estate 2019, ha deciso di tornare in palestra: "Dopo mesi di sofferenze e stop per questioni di salute che purtroppo tutti conoscete, ho ripreso ad allenarmi - scrive su Instagram la Barra - E così, sono proprio contenta. Non mi sentivo più io". La giornalista nel post ringrazia anche la personal trainer Sara Ventura.

E' tempo di nuove sfide, settembre è vicino e Francesca ha deciso di ricominciare a prendersi cura della sua forma fisica. Amante dello sport, per lei stare senza è stata dura. Ma ora ha ricominciato ed è contenta di poterlo fare dopo mesi di inattività forzata.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 28/8/2019.