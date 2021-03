Francesca Barra e Claudio Santamaria, tornano i baci in tv: il loro a Sanremo è appassionato

Francesca Barra e Claudio Santamaria riportano i baci in tv: quello che la coppia si scambia a Sanremo 2021 è appassionato e regala romanticismo, ma pure quella normalità di cui tutti hanno bisogno in era Covid.

I due, legati dal 2017 e sposati per ben due volte, una all’estero e una in Italia, da congiunti possono regalarsi un ‘bocca a bocca’ da sogno sul palco. Protagonisti del quadro di Achille Lauro, danno speranza. Già protagonisti del videoclip di “Bam bam twist” del 30enne romano, all’Ariston accompagnano l’artista ballando sulle note del suo brano. A fine performance arriva il bacio.

“E’ bello vedere un bacio in questo periodo”, commenta Amadeus. Impossibile non sapere che, probabilmente, questo sarà l’unico che si vedrà a Sanremo.

Claudio Santamaria commenta il bacio sul social e scrive, riferendosi alla moglie: “La mia più grande passione”. Poi un invito alle coppie come lui e la Barra: “Godete, amatevi, stropicciatevi”.

“‘Vissi d’arte vissi d’amore non feci mai male ad anima viva’. Siamo proprio noi. Grazie infinite, non ho parole. Sono ancora in apnea. Grazie amore mio, con te posso essere libera e fare ciò che sente la mia anima”, sottolinea Francesca.

La giornalista e scrittrice aggiunge: “Non riuscirò mai più a riprendermi. Non solo da questo, ma da questi quattro anni con te!”. Con Claudio la passione è sempre alle stelle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2021.