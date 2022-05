Francesca Barra e Claudio Santamaria, il battesimo della figlia Atena: foto

Francesca Barra e Claudio Santamaria celebrano il battesimo della figlia Atena: scelgono Roma per i festeggiamenti. Prima cerimonia suggestiva in Vaticano e poi una singolare festa all’aperto: un picnic con parenti e amici.

La giornalista, scrittrice e opinionista 43enne e l’attore 47enne, già genitori di Renato, Emma Angelina e Greta, i figli che la bionda ha avuto dall’ex marito Marcello Molfino, e Emma, 14 anni, nata dalla relazione dell’artista con Delfina Delettrez-Fendi, si coccolano la piccola nata lo scorso 2 febbraio: organizzano per il suo giorno speciale una festa unica.

Una miriade di palloncini, coperte stese in terra, cuscini sull'erba e tende da campeggio in versione extra lusso: è tutto particolare e bellissimo. Francesca è chic ed elegantissima con indosso un ampio abito color lilla, Santamaria affascinante in completo scuro. La bimba è deliziosa con il suo vestitino in organza ricamata bianco.

“Una delle feste più belle della mia vita. Circondata da amore vero, grazie!”, scrive Francesca. E rivela: “Le prime due foto stupende di zio Alberto Matano che si conferma anche fotografo pazzesco!”. Poi sottolinea: “Ho scelto un allestimento che fosse un picnic … che vi ricorda?”.

“Atena, che nome potente. Dentro c'è tutto ciò che potevo augurarti. Ti proteggerò dal male, dalle convenzioni e dalle ipocrisie. Attorno a te solo amore, rispetto e libertà. Sei il nostro amore grande, il filo di seta che unisce mamma e papà”, scrive ancora la bionda emozionata dall'evento nelle sue IG Stories.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/5/2022.