Francesca Barra e Claudio Santamaria: primo romanzo a quattro mani per la coppia

Francesca Barra e Claudio Santamaria annunciano sul social, nelle IG Stories, l’uscita del loro primo romanzo scritto a quattro mani. La giornalista e opinionista tv e l’attore, moglie e marito nella vita, ora fanno coppia anche nel lavoro. Il libro, dal titolo "La giostra delle anime", uscirà il prossimo 24 settembre, il giorno in cui la bionda compirà 41 anni, edito da Mondadori.

Il loro è un amore che li ha folgorati. Insieme dal 2017, si sono sposati a novembre dello stesso anno negli Stati Uniti, poi è arrivato anche il matrimonio in Italia, il 21 luglio 2018, a Policoro. Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno voluto regalarsi anche un romanzo che li accomuni ancora di più, se possibile, dopo la dolorosa perdita del loro bambino, avvenuta per un aborto spontaneo nei primi mesi di gravidanza il 26 maggio scorso, come rivelato da Francesca sempre sul suo profilo Instagram.

“Io e Claudio Santamaria siamo felici di annunciarvi che il 24 settembre 2019 uscirà il nostro romanzo ‘La giostra delle anime’ edito da Mondadori - confida Francesca Barra - E’ stato faticoso scrivere a quattro mani, ma anche emozionante, gratificante. Un’esperienza unica che non pensavo di poter condividere con nessuno e con nessun altro sarebbe stato possibile. Giorni e notti trascorse a consultarci, a discutere la trama, sui personaggi che prendevano forma e sostanza nei nostri dialoghi infiniti anche sul set, durante le pause televisive! Questo sodalizio è ben più complesso della nostra storia d’amore… E’ follia, anima, cervello, fantasia. E’ un meccanismo fertile che speriamo vi incuriosisca e vi appassioni come sta accadendo a noi da tempo”.

Francesca poi ringrazia i suoi follower: “Grazie a chi ci segue e ha capito che per noi non sono mai solo immagini. E’ esplosione di creatività…il 24 è il giorno del mio compleanno fra l’altro, fatemi questo regalo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2019.