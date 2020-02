Francesca Barra contro Diletta Leotta: 'Monologo presuntuoso e finto'

Francesca Barra in un post condiviso sul suo profilo social punta il dito contro Diletta Leotta. La giornalista, scrittrice e conduttrice non ha apprezzato il monologo sulla bellezza della presentatrice sportiva 28enne a Sanremo 2020. Per la 41enne sarebbe “presuntuoso e finto”.

Diletta Leotta non avrebbe detto la verità, non si sarebbe tolta la maschera, secondo la moglie di Claudio Santamaria, ammettendo, davanti al folto pubblico televisivo, di essersi migliorata rispetto al passato con presunti ritocchini estetici. Così lasciano intendere le sue parole. “L’ho sempre difesa dagli attacchi e lo sapete. Ma ieri sera non ho apprezzato il presuntuoso monologo di Diletta Leotta: un finto ‘smascheramento’ che ha cercato la complicità del pubblico, senza riscontro”, scrive.

La Barra poi puntualizza: “Se vuoi fare tv verità devi dire la verità, abbassare la maschera per davvero. Perché risulti solo retorica se ciò che dici non corrisponde a ciò che sei. Perché lei poteva liberarci dall’ipocrisia e raccontare che sì, si può avere paura di invecchiare. Di non corrispondere ai canoni estetici che sognavamo e di essere libere di ristrutturarsi quando non ti ‘capita’ la bellezza che desideravi per te stessa. Perché ritoccarsi è una libera scelta di buon senso, buon gusto, ma pur sempre una libera scelta. E se l’avesse ammesso sarebbe diventata la paladina di un’altra verità, seppur scomoda”.

Poi continua: “Avrebbe sdoganato un sacrosanto diritto al libero arbitrio sul proprio corpo, manifesto vero di emancipazione. Anche perché la differenza la fa sempre chi indossa un abito, come lo si indossa. Si può essere naturali e volgari allo stesso tempo, infatti”.

“Ma se mi dici che le rughe non ti fanno paura non serve, non ti credo e non basta la nonna a renderti credibile - aggiunge ancora Francesca - Perché se non sei la Magnani e le rughe non le mostri, allora sì, hai paura cara Diletta. E qualcuno te lo doveva suggerire che non c’è niente di male. Il male è nell’inganno e non è estetico. Ma se menti si vede, e non c’è trucco (o trucchetti) che servano”.

Infine conclude: “E poi che noia quando ha detto: ‘Non ci prendiamo in giro sul palco ci stai se sei bona’, perché fortunatamente esistono innumerevoli qualità e talenti da mostrare. Io ho avuto tante paure di: ingrassare, invecchiare. Ma sono quelle paure, superate a modo mio, che mi rendono unica”.

Nelle sue IG Stories Francesca Barra chiarisce ancora: “Che poi, ragazze, evviva il libero arbitrio sul proprio corpo. Per me andrebbero solo arrestate le mamme che permettono alle figlie minorenni di intervenire sul proprio corpo. Per il resto sei libera di fare ciò che vuoi, ma allora scegli un altro monologo! Sii spregiudicata e fiera, fino in fondo, delle tue scelte!”.

La giornalista con le sue parole riceve moltissimi consensi. Tra le vip Michela Quattrociocche le scrive: “Brava! Condivido in pieno!”, Matilde Brandi è entusiata e commenta: “Ti amo!”. Sonia Bruganelli fa sapere: “Brava! D’accordo con te. Lei per me brava nel modo in cui è stata sul palco, spigliata, sicura. Il monologo non mi è piaciuto per niente, tra l’altro poco veritiero”. Anche l’ex Miss Italia Francesca Testasecca e l’attrice Claudia Zanella approvano le sue parole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2020.