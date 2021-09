Francesca Barra incinta e Claudio Santamaria, il red carpet a Venezia 78 è dolcissimo

Francesca Barra incinta si regala un red carpet dolcissimo a Venezia 78 insieme al marito Claudio Santamaria. La giornalista e scrittrice 42enne è in attesa del suo primo figlio dall’attore 47enne: i due sono al settimo cielo. In passerella al Lido la coppia è raggiante: lui le accarezza il pancione di cinque mesi, i due sembrano danzare sulle note del sentimento che li unisce, poi si baciano. Gli obiettivi sono tutti puntati su di loro.

Francesca ha già tre figli avuti da un precedente matrimonio, Claudio è papà di Emma, avuta da Delfina Delettrez-Fendi. Il bebè in arrivo, però, è speciale, fortemente voluto. Nel 2019 insieme hanno affrontato con grande dolore un aborto spontaneo, non si sono arresi e ci hanno riprovato: adesso la cicogna è in volo, la Barra e Santamaria sul tappeto rosso lasciano trapelare senza alcun timore la loro immensa felicità.

Francesca Barra è splendida in rosa con l’abito lungo e morbido firmato Emilio Pucci, porta meravigliosi gioielli Crivelli, per le scarpe ha scelto Lesilla, tra le mani una clutch Ferragamo. Il make up è perfetto, quasi quanto il ‘bocca a bocca’ che si scambia con l’uomo della sua vita.

Completo scuro con gilet e camicia in tono per Santamaria, che non porta la cravatta. Claudio è alla Mostra del Cinema perché fra i protagonisti del nuovo film di Gabriele Mainetti, “Freaks Out”. Nel cast anche Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo e Franz Rogowski. “Ho letto la sceneggiatura di questo film e per la seconda volta, dopo Jeeg Robot, e mi sono emozionato moltissimo - spiega l’artista romano - Jeeg è lo scavo preliminare e questo è la diga di un cinema spettacolare che trova spazio in vicende che riguardano tutti. Questi Freaks sono un'armata Brancaleone. Sono come dei bambini che ancora non sanno bene usare i propri poteri e poi diventano degli eroi straordinari aiutando gli altri”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2021.