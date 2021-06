Francesca Chillemi svela i segreti della sua forma fisica al top: '30 minuti di allenamento al giorno e a tavola...'

Francesca Chillemi svela i segreti della sua forma fisica sempre al top. L’attrice 35enne, eletta Miss Italia nel 2003, legata a Stefano Rosso e mamma di Rania, nata nel 2016, a Ok Salute e Benessere svela che era molto pigra in passato e aveva un’alimentazione sbagliata. Ora invece, grazie al compagno, ha risolto. “Con 30 minuti di allenamento al giorno ho trovato il mio equilibro”, confessa.

Era una bambina “un po’ selvaggia”. Iscritta dalla mamma a danza classica, poco dopo Francesca ha smesso. “A durare poco non è stata solo la frequentazione presso la scuola di ballo, ma in generale tutto il mio impegno nei confronti dello sport. Dai 18 ai 28 anni me ne sono letteralmente infischiata, incurante dei benefici che il mio corpo avrebbe potuto trarre. Sono sempre stata molto pigra e questo aspetto del mio carattere ha contribuito a tenermi lontana dall’attività fisica, specie se particolarmente impegnativa. Inoltre, ho iniziato da subito a fare la modella e poi l’attrice, e ciò mi ha trasformata in una nomade”, racconta.

“L’alimentazione in quegli anni rifletteva il mio stile di vita: disordinata, improvvisata e lasciata al caso. Così, quando salivo sulla bilancia e vedevo la lancetta segnalare un numero che non mi piaceva, mi buttavo su una qualsiasi dieta dimagrante. Le ho provate tutte, da quella del minestrone alla chetogenica passando per la dissociata. Nel breve periodo notavo qualche effetto positivo, ma alla distanza recuperavo tutti i chili smaltiti”, aggiunge la Chillemi.

Poi è arrivata la consapevolezza di dover curare il proprio corpo, grazie pure al compagno che è molto sportivo: “Ho iniziato, quindi, con discipline più blande come la ginnastica posturale in abbinamento a un piccolo circuito di tonificazione. Poi sono passata a yoga e pilates. Nonostante questo slancio di rinnovamento, il tempo che ancora oggi dedico allo sport non supera quasi mai la mezz’ora e, soprattutto, cerco di intenderlo come un piacere”.

“Non sono ossessionata dall’idea del fisico scolpito e tanto meno ho voglia di ‘ammazzarmi’ di chilometri di corsa o di esercizi per averlo. Certo, come tutti anche io ho le mie paranoie e insicurezze, ma ho imparato ad accettarle trovando l’equilibrio proprio nel benessere che mezz’ora di yoga o di pilates è in grado di darmi”, chiarisce l’artista.

Il cambiamento l’ha aiutata pure durante la gravidanza e dopo. “Dopo il parto, la combinazione equilibrata di sport e alimentazione mi ha permesso di perdere in pochissimo tempo tutti i chili messi su durante l’attesa di mia figlia Rania. Per la dieta, o per meglio dire la nuova abitudine alimentare, mi sono affidata a una specialista che ha cucito su di me una strategia che potesse durare nel tempo e che facesse attenzione a non accumulare grasso (molto più dannoso) anziché peso”, prosegue Francesca.

“Grazie alle sue indicazioni ho cambiato la colazione, che fino a quel momento era a base di cibi dolci, optando per una scelta salata, gallette con olio oppure panna con mirtilli, capace di tenere basso l’indice glicemico e di tenere a bada la fame fino all’ora di pranzo - prosegue - Mi ha inoltre insegnato ad abbinare gli alimenti, come associare una componente grassa, olio, avocado o frutta secca, a un carboidrato, sempre per evitare l’innalzamento dei livelli di zucchero. Non mi piace definirla dieta perché questo termine richiama l’idea della rinuncia e del sacrificio; è semplicemente la mia quotidianità a tavola”.

“In tante sono convinte che io faccia la fame o che mi distrugga di spinning per bruciare più calorie possibili”, puntualizza. Non è così, proprio per questa ragione ora Francesca Chillemi nella sua piattaforma online regala consigli che prendono spunto dal segreto della sua forma fisica perfetta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2021.