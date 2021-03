Francesca Cipriani contro la Pupa dell'Isola dei Famosi: l'ha copiata?

Francesca Cipriani si scaglia contro la nuova Pupa dell’Isola dei Famosi. La showgirl accusa di plagio Miryea Stabile e anche il popolo del web è d’accordo con lei. Bionda e un po’ svampita, proprio come Francesca, l’ultima vincitrice di La Pupa e il Secchione prima di lanciarsi dall’elicottero per poi nuotare fino in spiaggia, pare proprio ricordare le incredibili gesta della bombastica Cipriani. L’ha copiata?

Il tuffo di Myryea è abbastanza simile a quello dell’altra sensuale girl. Francesca Cipriani nelle sue IG Stories condivide i tweet che evidenziano questa cosa. “Ma questa pensa di diventare la nuova Francesca Cipriani”, scrivono in molti. E ancora: "Miryea, di Francesca Cipriani ce n’è una, tutte le altre son nessuna”.

I follower sui social non la perdonano e scrivono ancora: “Qualsiasi lancio dall’elicottero non raggiungerà mai l’epicità di Francesca”; “Vi vedo gia paragonare Myrea a Francesca Cipriani smettetela la Queen è la Queen”.

I cinguettii si sprecano: “Mirea ne deve mangiare di cereali sotto marca per diventate la nuova Francesca Cipriani”; “Questa è la copia sbiadita di Francesca”; “Ma è la Cipriani dei poveri??? Però dai prevedo trash da parte sua".

La 23enne, fit influencer, fashion blogger e modella, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Ciao Darwin, nella puntata “Belli contro Brutti", e per il suo trionfo a La Pupa e Secchione e Viceversa 2021 in coppia con Marini ora ha una bella gatta da pelare, anche se è un’entusiasta dell’Isola. Myryea è arrivata insieme all’attore Brando Giorgi: i due sono stati inseriti nel gruppo dei Rafinados.

Altri due nuovi naufraghi si sono aggiunti pure al gruppo dei Burinos: sono i comici Valentina Persia e Beppe Braida, felici dei loro compagni d’avventura con cui paiono già perfettamente integrati.

