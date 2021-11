Francesca Cipriani riceve proposta di nozze al GF Vip e per poco non sviene

Francesca Cipriani riceve la proposta di nozze al GF Vip davanti allo sguardo emozionato delle altre inquiline della Casa e per poco non sviene. Alessandro Rossi, costruttore, con cui ha una relazione da meno di un anno, le chiede di sposarlo con tanto di anello e l’ex Pupa impazzisce: urla, lacrime e tantissima gioia, la 37enne è incontenibile. Poi piange dispiaciuta perché la mamma non è lì con lei a godere della sua felicità.

Francesca Cipriani poco prima racconta a Signorini un amore tossico del suo passato: “Una persona che diceva di amarmi, non mi amava perché mi alzava le mani, sono andata più volte in ospedale, io mi ribellavo, lui mi ricattava anche, veniva sotto casa, me lo trovavo ovunque, mi diceva che avevo bisogno d'aiuto. La mia famiglia è stata malissimo, si rendeva conto del periodo che stavo vivendo. L'ho denunciato, mi ricattava, diceva che aveva un video nostro. Dopo che una persona tocca il fondo così, può arrivare solo la felicità”.

Per sua fortuna è arrivato Alessandro con cui ha trovato il suo equilibrio: “Ho capito che siamo due anime gemelle”. Alfonso esorta la bionda a uscire in giardino accompagnata dalle altre donne del reality. La Cipriani trattiene a stento l’emozione alla vista del fidanzato. Nonostante sia freezata, sta per svenire…

“Sono qui perché ti volevo dire tre cose importanti: spero che mi ami come prima, perché il sentimento non è cambiato, la doccia che hai fatto mi ha dato un po' fastidio perché vorrei la facessi solo con me, poi c'è una terza cosa, la più importante. Sono stati tre mesi difficili, non vederci, non sentirci, l'amore per te è aumentato, la voglia di vederti è tanta, l'esperienza del GF è stata una bella esperienza, la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi, una felicità che mi fa piacere perché per me è la prima volta, ma è un'emozione frivola", le dice l’imprenditore 30enne.

E continua: “La vera felicità è quando tu mi fai una carezza, mi da un abbraccio, la felicità che mi dai tu nei piccoli gesti non ci sono ne soldi, ne televisione che me la può dare. Sono molto innamorato di te e stasera voglio dirti questa cosa: ti amo, non so stare senza di te. Voglio stare con te nella mia vita: volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Ti amo, voglio solo stare con te. Son felice solo con te”.

Francesca piange. “Sì, ti amo amore mio, grazie, davvero grazie, ti amo tantissimo. Staremo per sempre insieme”. Poi prende l’anello e lo infila all’anulare, togliendo quello di fidanzamento. Poco dopo, tornata il salone, lo fa vedere orgogliosa a Signorini. E’ tutto meraviglioso, anche se un piccolo neo c’è: avrebbe voluto che lì con lei ad assaporare un momento così speciale ci fosse stata la sua mamma.

La Cipriani scoppia a piangere e dice: “La mamma è importante, ancora le chiedo scusa per quello che le ho fatto passare in passato con i miei rapporti sbagliati. Doveva essere qui”. Alfonso la rincuora: probabilmente presto le regalerà l’ennesima sorpresa…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/11/2021.