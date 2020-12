Francesca Cipriani si regala un ritocco chirurgico per Natale: ecco quale

Francesca Cipriani si regala un ritocco chirurgico, l’ennesimo dei tanti, per Natale. E’ lo stesso che ha già fatto Kim Kardashian, lo sottolinea nelle sue IG Stories in cui dà ai suoi fan l’annuncio.

La bombastica bionda 36enne spiazza tutti e racconta tutto sul social. Quando è ancora l’alba confessa: “Buongiorno, voi direte: come mai sveglia a quest’ora? Beh, come regalino di Natale sto andando in clinica…mi omaggio di un qualcosina di bello, un ritocchino, un needling corporeo, quello che negli Stati Uniti Kim Kardashian ha effettuato su se stessa. E’ un trattamento stupendo per diventare ancora più bella”.

“Poi farò anche qualche altra cosina - aggiunge ancora la Cipriani - Un pochino di ‘lipo’”. E mostra i punti in cui toglierà il grasso: sotto il mento, sotto le braccia e sui fianchi. “A Natale ognuno si regala quello che più gli piace e io mi regalo questo”, spiega l’ex Pupa soddisfatta.

Più tardi si fa vedere nel letto della sua stanza in clinica, dopo i trattamenti. Rassicura i follower: “Io sto bene”. Ha una vistosa fasciatura intorno all’ovale del volto, proprio a causa della liposuzione fatta sotto il mento.

Il needling è un trattamento in cui con una micro perforazione multipla non invasiva della superficie cutanea fatta mediante un apposito strumento dotato di piccolissimi aghi si stimola la produzione di nuovo collagene. Serve per il ringiovanimento del viso, la correzione delle rughe sia superficiali che profonde, oltre che per correggere cicatrici di acne e quelle delle smagliature sul proprio corpo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2020.