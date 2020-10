Francesca Cipriani trascinata in tribunale dal Divino Otelma? Partita lettera dell’avvocato

Si mettono male le cose tra Francesca Cipriani e il Divino Otelma. Sembra che lui stia per trascinarla in tribunale. A spifferarlo è stato ‘Affari Italiani’, ma poi è arrivata una conferma dalla stessa showgirl. Tutto nasce da un episodio del 2019. All’inizio di quell’anno i due parteciparono all’Isola dei Famosi. Lì, durante una prova, la 36enne spinse il 71enne facendolo involontariamente cadere violentemente su una struttura di legno. Sbatté la testa e fu necessario l’intervento dei sanitari.

Di quella scenetta, il cui video diventò virale e fece molto ridere (anche se per il Divino ci fu poco da scherzare), rimane ancora traccia sul web. Oggi, a distanza di quasi due anni, sembra che Otelma abbia intenzione di chiedere un risarcimento danni. La Cipriani intervistata da RTL News ha spiegato di aver effettivamente ricevuto una missiva dai suoi legali.

“Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata”, ha fatto sapere.

"Un fulmine a ciel sereno tutto ciò perché eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto", ha aggiunto. “Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto”, ha continuato. “L’ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre. Adesso sono molto amareggiata”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 7/10/2020.