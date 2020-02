Francesca De André. 'Con mia sorella Fabrizia ho chiuso per sempre'

Francesca De Andrè non torna indietro. “Con mia sorella Fabrizia ho chiuso per sempre”, sottolinea a Mio. Nessuna pace con la 32enne. La mora 30enne è irremovibile.

Quel che è accaduto quando era nella Casa del Grande Fratello 16 è stato pazzesco per Francesca De Andrè. Ritiene la sorella responsabile insieme a Biagio D’Anelli della rottura momentanea con Giorgio Tambellini, con cui è andata a convivere. I due secondo la sua ricostruzione avrebbero messo in scena il finto tradimento del toscano, causa scatenante della rottura e del successivo fidanzamento di Francesca con Gennaro Lillio, con cui poco dopo è finita malamente.

Tambellini ha denunciato Fabrizia De Andrè. “La denuncia l’ha fatta Giorgio. Ma io sto mettendo in piedi un piano d’azione perché dopo quello che è successo la mia salute è venuta a mancare. Biagio e Fabrizia hanno orchestrato il finto tradimento. Perché lo hanno fatto? Per avere visibilità: Biagio andava nel salotto di Barbara D’Urso a parlare di me”, sottolinea al settimanale.

Fabrizia potrebbe aver agito così anche perché infatuata di Biagio, così ipotizza Francesca: "Una donna infatuata può arrivare anche a questo. Mettendo in dubbio la fedeltà di Giorgio mi hanno fatto molto male”. Chiude la porta e la sbarra: “Non mi fido più di lei e non potrò mai più fidarmi. Mi ha visto piangere e stare male e ha portato avanti comunque questa farsa”.

“Mi sono abituata a stare senza la mia famiglia di sangue. Ma una famiglia ce l’ho: sono gli amici”, aggiunge Francesca De Andrè. La nipote di Faber fa però una promessa al nipotino Riccardo, figlio di Fabrizia, nato a gennaio 2018: “Mio nipote mi manca da morire. Purtroppo adesso non può essere altrimenti, è figlio di mia sorella con la quale non voglio avere a che fare. Sono sempre stata presente con lui e vorrei esserlo ancora. Ma non credo che il rapporto con mio nipote sia perduto: in futuro, quando sarà grande, sono certa che potremo recuperarlo. Per lui, la zia ci sarà sempre”,

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/2/2020.