Francesca De Andrè, prima della finale del GF, nella Casa si scaglia contro Gianmarco Onestini. Il Big Brother chiede agli inquilini di pescare da un baule un bigliettino contenente il nome di un altro finalista ed esternare la propria opinione dell’interessato. Il 22enne prende quello con su scritto il nome della 29enne, le dice quel che pensa di lei e la mora va fuori di testa. Sul social si scatena anche la reazione durissima del fratello di Gianmarco, Luca Onestini.

Non ci sta, Francesca De Andrè ascolta le parole di Gianmarco Onestini ed è subito una furia al GF. “Ci sono due cose che devo dire: la prima è che tendi a guardare più quello che fanno gli altri prima di guardare quello che fai tu, e questa è una cosa che a me non piace - dice il ragazzo - Seconda cosa, penso che sei troppo aggressiva in alcuni atteggiamenti, come ad esempio quando a Gennaro Lillio hai tirato via il piatto. Siamo persone grandi e mature, penso che dovremmo riuscire a parlare senza alzare il tono di voce o tirare una manata contro un vassoio mentre una persona sta mangiando”.

Francesca De Andrè va fuori di senno. Le sue parole contro Gianmarco Onestini al GF fanno insorgere tutti. In giardino con Gennaro, nel parlare del 22enne, usa il femminile, alludendo ferocemente ad altro. “Chiama Gianmarca, la tua amica Gianmarchina di sto caz*o e me la porti qua – sbotta la concorrente durante un confronto con il napoletano - Perché la prossima volta che mi dicono qualcosa, prendo una mazza da baseball e faccio razzia!”.

Il web e i telespettatori sono allibiti dal comportamento di Francesca De Abdrè, una delle più criticate di quest’ultima edizione del reality show. Arrabiattissimo anche il fratello di Gianmarco Onestini, Luca, che via social va a sua volta contro la nipote di Faber e scrive: “Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca*** (come dice lei). Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi. Scioccato! Forza Gianmarco sempre. Siamo tutti con te!”.