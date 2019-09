Francesca De Andrè è tra i protagonisti della prima puntata della nuova stagione di Domenica Live. In studio da Barbara D’Urso arriva con Giorgio Tambellini: i due sono tornati insieme, come già annunciato da Carmelita. La 29enne sorride accanto al fidanzato. La mora è più florida rispetto al passato, le sue forme sono molto più morbide e anche il suo volto è più rotondo, forse segno di una ritrovata serenità. I due mano nella mano raccontano i retroscena del ritorno di fiamma, Il tradimento di Giorgio in realtà non è stato grave come sembrava: ha solo baciato l’altra ragazza con cui era stato pizzicato in auto. Sarebbe stata la sorella di Francesca, Fabrizia, a ingigantire tutta la vicenda: avrebbe complottato insieme a Biagio D’Anelli. Francesca De Andrè le si scaglia contro e dice: “Non le parlo più”.

Barbara D’Urso ironizza. Non riesce a credere che dopo tutto il caos al GF 16 Francesca De Andrè sia tornata a far coppia con Giorgio Tambellini. La ragazza le sottolinea che è stata vittima di un cumulo di menzogne. “Non è come hanno voluto raccontare. Tra lui e quella ragazza c'è stato solo un bacio e poi è scesa immediatamente dall'auto. Ho scoperto che non esiste nessun vocale con la voce di Giorgio, ma esiste con la voce di Alessandra”. spiega. Va contro la sorella Fabrizia, artefice di un vero e proprio complotto: “Sono stati Biagio e mia sorella Fabrizia, con la quale io non parlo più nella maniera più assoluta. Pensa come sono stata tradita. Ha finto di essere disperata, si è messa d'accordo con Biagio per fingere di aver sentito un vocale. Giorgio, infatti, li sta querelando. Mia sorella si è rimangiata di aver sentito la voce di Giorgio, Alessandra anche. Si stanno rimangiando tutto".

Francesca De Andrè scoppia in lacrime in tv. Ora si scaglia anche contro la sorella Fabrizia che intanto a casa è con il padre, Cristiano De Andrè, con cui ha fatto pace e se la ride insieme a lui, lo fa vedere sul social. La nipote di Faber parla del suo dolore per come sarebbero andati i fatti: “Io lì dentro (nella Casa del Grande Fratello, ndr) ho sofferto come un cane, per come sono fatta scavo sempre a fondo, per me la verità deve venire fuori. Io non ho risposto a Giorgio per due mesi. Lo odiavo, non volevo saperne niente di lui. Dopo due mesi ho lasciato Gennaro, perché siamo su due pianeti diversi. Giorgio continuava a cercarmi, non appena gli ho risposto, ha preso la macchina da Lucca ed è venuto da me. Così abbiamo capito che eravamo innamorati più di prima”. Poi aggiunge: “A mia sorella, Giorgio non stava simpatico. Le piaceva il quadretto con Gennaro. E' entrata nella Casa, mi ha vista piangere per Giorgio e mi ha detto ‘Mettiti con Gennaro’".

Giorgio Tambellini le fa eco: "Sua sorella è la peggiore, è da non credere. Non ne voglio nemmeno parlare”. Francesca poi parla dell’addio con Gennaro Lillio: “Mi ha fatto delle sceneggiate, per due volte mi ha scaraventata dall'altra parte della camera d'albergo perché parlavamo di Giorgio. Abbiamo litigato un giorno e mezzo perché io non dovevo nemmeno aver voglia di avere un confronto con Giorgio. Poi abbiamo avuto una bruttissima litigata perché non mi capiva, voleva sempre discutere, era noioso, ha dei lati molto infantili. Gli auguro di trovare una persona compatibile. Voleva fare padre e padrone con me, ma dove vai!”.

E sul padre che vorrebbe fare pace anche con lei chiarisce: “Un padre che vuole riallacciare non fa un post su Facebook dove nemmeno mi tagga, lo trovo patetico. Non mi ha teso la mano, sono caz**te. Sono pantomime mediatiche, non mi ha chiamato né mandato un messaggio. Vuole passare per il padre pulito, per la persona perbene che non è. Lo devo chiamare io? Ma chi ha voglia di parlargli. Dovrebbe partire prima dai fatti e chiudere tutte le iniziative legali che ha aperto. Mia sorella Fabrizia ha scroccato la vacanza in Sardegna come sempre. Fa la bandiera, ma la coerenza nella vita ce l'ho solo io?".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2019.