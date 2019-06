Francesca De Andrè è la protagonista assoluta anche della finale del GF. E’ la 29enne a essere al centro della scena a inizio puntata. In Casa entra Taylor Mega per avere un confronto con lei, il faccia a faccia le mette contro: inevitabile la lite.

Il motivo della discordia è Gennaro Lillio, ora tutto baci e abbracci con Francesca De Andrè. Barbara D’Urso alla finale del GF racconta come la nipote di Faber, nell’aiutare il napoletano a fare la valigia, si sia inalberata nel trovarci dentro le manette con cui è stato legato all’influencer e modella 25enne. Poi mostra alla gieffina un filmato in cui ci sono tutte le sue esternazioni su Taylor, presa di mira dopo la sua uscita dal reality, dove è rimasta solo una settimana da ospite.

VIDEO

Taylor Mega entra nella Casa durante la finale del GF. Francesca De Andrè le si scaglia subito contro, quasi impedendole di parlare. “Io sono entrata per una settimana solo per trasmettere messaggi positivi e non ci ho provato con Gennaro. Secondo te potrei provarci con lui? Ho parlato con tutta la casa, come parlavo con Gennaro”, dice l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

“Quali sarebbero i messaggi positivi - ribatte Francesca De Andrè - Io le cose le dico in faccia e tutto quel che ho detto su di te lo penso, punto per punto. Vuoi parlare, ma cosa devi dire? Preferisco non essere conosciuta per essere come te. Le cose si dicono in faccia. Poi sei andata da lui a dirgli di stare attento. Se sei sola nella vita ci sarà un motivo. Nemmeno la tua famiglia o tua sorella. A parte che parli e non hai visto nulla. Puoi anche andartene, fai la tua passerella e vai via. Ti mangio in testa. Sei una persona insicura”.

“Ma che ne sai tu? E non osare parlare della mia famiglia! Portatele un bicchiere d’acqua perché la vedo parecchio agitata - sottolinea Taylor Mega - Avresti dovuto fare un passo indietro invece di continuare e ti odiano tutti. Sei venuta qui per questo? Nessuno sa chi sei, cara mia. Guardami…tu a questo livello non ci arriverai mai, cara mia! A te non interessa, ma evidentemente se ci sono è perché c’è un motivo. Due mesi che parli. Non ti sopporta più nessuno e te ne accorgerai quando uscirai. Hai rotto le pal*e! Basta”.

“Io mi piaccio tanto e non cambierei nulla per essere te. Ma tu cosa fai? Mostri solo il cu*o e le tette. Ma finiscila Taylor. Cambi uomini come cambi mutande. Sei venuta qui per provarci con Gennaro, ma non ce l'hai fatta”, grida Francesca. Sono l’una contro l’altra e per nulla intimorite dalle telecamere. “Ah si? Le cose si dicono in faccia? Peccato tu abbia fatto il contrario! L’Italia ti odia e Malgioglio ha ragione. Hai parlato per due mesi e non ce la fa più nessuno a sopportarti. Ho cercato di fartelo capire tutti i giorni. Hai rotto le pal*e a tutta Italia. Hai parlato solo tu per due mesi. Basta. Hai rotto le pal*e”, ribadisce con voce per nulla alterata Taylor.

Francesca De Andrè pure durante la finale del GF perde le staffe, quasi impedisce a Taylor Mega di controbattere, va contro come un bulldozer. Ma l’influencer è quasi spietata: “Ho cercato di trasmettere solo messaggi positivi - ripete - Ho cercato di farti capire che tutta Italia non ti sopporta più. E comunque credimi che tu al mio livello non ci arriverai mai. Siamo in due campionati diversi. A me Gennaro non è mai interessato, io guardo altro, gioco in un altro campionato”.

Le parole annichiliscono Francesca che urlando spara a zero: "Hai due neuroni che sbattono. Ti nascondi dietro a cu*o e tette. Sei una persona sola”. Lo scontro non si placa. Neppure Gennaro, che in Confessionale ha osservato tutta la scena, riesce a calmare le due andando in salone. “La potete smettere? Datevi la mano, è brutto vedere due donne che urlano così”, dice, cercando di riportare la calma. Ma è davvero inutile.