Cristiano Malgioglio al GF è protagonista di una lite furibonda con Francesca De Andrè. Non è proprio la serata della 29enne. L’opinionista del reality la scorsa puntata aveva tirato in ballo il nonno della ragazza, Fabrizio De Andrè, parlando del triangolo che la coinvolgeva con Giorgio Tambellini e Gennaro Lillio. “Tuo nonno vedendoti si rivolterebbe nella tomba”, aveva detto. L’affermazione aveva fatto arrabbiare Francesca.

Barbara D’Urso, sapendo che per tutta la settimana Francesca De Andrè nella Casa si è scagliata contro Cristiano Malgioglio per la sua frase, mette il cantante al centro del palco e prova a far chiarire i due, ma non ci riesce: esplode la lite al GF.

“Se io faccio questo lavoro lo devo a tuo nonno. E' stato il primo a pagarmi il biglietto del treno. Mi ha portato a Milano. Anche Dori Ghezzi ti avrà detto dell’amicizia che avevo con tuo nonno. Sono stato io a far conoscere tuo nonno a Dori Ghezzi. Penso che il tuo comportamento non sarebbe piaciuto a tuo nonno”, ribadisce Cristiano Malgioglio al Grande Fratello.

“Mi ha ferito perché mio nonno è stato per me una guida spirituale. E’ morto che ero una bambina. A 15 anni sono andata a cercarlo e mi ha dato forza tramite le sue parole. Tu Cristiano puoi conoscerlo fino a un certo punto, ce l’ho io il suo sangue. Porta rispetto, non parlare dei morti che non possono replicare. Ti stai preoccupando di una boiata, ti stai preoccupando che la gente sappia se è tuo amico o meno. Tu non sei normale”, ribatte furiosa Francesca De Andrè.

La lite diventa sempre più acuta. Cristiano Malgioglio al GF non si contiene e dice: “Io non sono normale ma tu sei una pazza totale. Per questo gli uomini ti lasciano!”. Barbara D’Urso lo stoppa. Quel che ha detto non le piace affatto. Si schiera con Francesca De Andrè e obbliga il suo opinionista e caro amico a chiedere scusa: “Non ti permetto di dire una cosa del genere, devi chiedere scusa a Francesca”. Spera che i due possano chiarirsi, magari fuori dal reality. Dice che li porterà a cena fuori.

Anche Iva Zanicchi rimprovera Cristiano per essersi posto in modo così aggressivo nei confronti di Francesca in una serata così difficile per lei.