Francesca De Andrè torna in tv, a Pomeriggio 5, dopo il malore avuto il 29 settembre scorso, poco prima di entrare in studio da ospite, insieme al fidanzato Giorgio Tambellini, a “Live - Non è la D’Urso”. La 29enne a Barbara D’Urso spiega: “Ho avuto un crollo nervoso”.

Per il malore improvviso è dovuto intervenire il 118: l’ex gieffina è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Francesca De Andrè racconta: “Sto un po’ meglio ma non del tutto. Non mi ricordo nulla di quello che è successo, mi sono svegliata che ero già in ospedale. Mi hanno spiegato che ho avuto un crollo nervoso”.

Ora si sta riprendendo. Francesca De Andrè è colpita dal suo improvviso crollo nervoso e sottolinea: ““Eppure non sono una semplice da buttare giù…ma non sto vivendo un momento semplice”.

Poi sul fidanzato quella sera in onda mentre lei era in ospedale dice: “Lui non voleva restare a Live, ma il mio agente l’ha rassicurato ed è arrivato in ospedale successivamente. Mi ha aiutato tanto, se non ci fosse stato lui…”. I problemi tra di loro sono risolti. “Tra noi va tutto benissimo”, puntualizza la nipote di Faber.

Francesca De Andrè a Pomeriggio 5 torna ad accusare la sorella Fabrizia De Andrè e Biagio D’Anelli, rei, secondo lei, di aver ordito un complotto ai suoi danni quando era nella Casa del GF 16: tutto per far sì che il suo legame con Giorgino si spezzasse. La ragazza li reputa colpevoli. Francesca si scaglia pure contro l’ex Gennaro Lillio che ha dichiarato di volerla portare in tribunale dopo le sue parole sulla presunta aggressione del modello. “Non ha niente da fare. Io ho risposto al suo post dove parlava di aggressioni da parte mia”, replica stizzita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/10/2019.