Francesca De André, 29 anni, si è lasciata andare alla disperazione dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini. La ragazza, in lacrime, durante un confessionale, ha dato sfogo a tutta la sua rabbia, ha detto di essere innamorata davvero e che ora ha paura di aprire il suo cuore a un altro uomo, nonostante Gennaro in questi momenti abbia cercato di starle vicino.

La De André ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. Singhiozzando sul letto ha anche strappato la lettera che aveva scritto a Giorgio. Francesca, poi, in confessionale, in preda alla disperazione, ha detto: "E pensare che era un uomo che se vedeva scene di tradimento nei film si innervosiva. Sono un'idiota patentata. Non voglio rivederlo mai più, non voglio neanche il confronto, non voglio niente. Come si fa a riaprire il cuore a qualcun altro se ogni volta devi ricevere delle coltellate? Io ero innamorata veramente".

Le parole della De André sembrano al momento non lasciare spazio a Gennaro, il ragazzo con cui nella Casa del "Grande Fratello 16" ha instaurato un rapporto molto intimo. Quest'ultimo, commentando il comportamento di Tambellini, ha dichiarato: "Lei doveva vedere le foto, perché è la sua storia ed è il suo uomo. Era giusto che lei vedesse con i suoi occhi e realizzasse con i suoi occhi: è entrato qui dentro e l'ha abbracciata quando giorni prima stava con un'altra... per me è un ometto piccolo così, uno che non si merita niente, una persona pessima che fa sch*fo proprio. Non merita una persona come Francesca".

VIDEO