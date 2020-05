Francesca De André rivela che il fidanzato Giorgio Tambellini ha già un figlio: 'Sta spesso con noi'

Francesca De Andrè rivela che il fidanzato Giorgio Tambellini ha già un figlio. prima riguardo alla paternità dell’imprenditore c’erano state solo voci. Il bambino è nato da una precedente relazione del toscano 36enne. “Sta spesso con noi”, confida a Novella 2000 la mora 30enne.

Non svela il nome del piccolo. Francesca De Andrè, che sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella casa in campagna del fidanzato a Camaiori, parlando del figlio di Giorgino dice: “E’ spesso con noi, lo conosco da due anni, abbiamo un rapporto splendido, poi è tornato a casa della mamma. Sto bene con un bambino in casa, per altro meraviglioso”.

Quando le si domanda se, ora che tutto fila liscio nella relazione, stia pensando a un figlio suo con Tambellini, la nipote di Faber, però, frena: “Quando si è giovani e innamorati è logico pensare a un bambino, ma tra il dire e il fare… vedremo più avanti”.

Francesca ha vissuto questo isolamento con Giorgio in modo assai sereno. Tambellini ha un’azienda leader in Toscana nel settore del trasporto di persone, il lockdown ha solo rallentato i suoi impegni professionali, il tempo libero in più è stato tutto per la De André. “Abbiamo fatto molte cose, anche perché Giorgio ha una casa in mezzo al verde, giardino e prati intorno. Eravamo chiusi in casa, ma quando sei nel verde, ed è tuo, anche in emergenza puoi stare all’aria aperta. E’ stato dolcissimo, abbiamo litigato solo un paio di volte. Tutto bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2020.