Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si cambiano teneri baci alla luce del sole. Dopo gli scontri, scatta di nuovo la passione nella Casa del "Grande Fratello 16"

Francesca De André e Gennaro Lillio, scoppia di nuovo la passione: baci alla luce del sole

La coppia di gieffini dopo le fuoriosi liti sembra essere ancora più unita e intima

Francesca De André, 29 anni, e Gennaro Lillio, 28, dopo i momenti burrascosi affrontati nei giorni scorsi, non solo si sono riappacificati ma ormai non si nascondono più: la coppia si è scambiata baci appassionati alla luce del sole. Baci alla luce del sole per Francesca De André e Gennaro Lillio. I due concorrenti del "Grande Fratello 16" si sono scambiati tenere effusioni in giardino, complice una calda giornata romana. Gennaro ha anche detto di essere molto attratto da Francesca e le accese discussioni avvenute dopo la diretta di lunedì scorso sembrano ormai solo un lontano ricordo. I due ragazzi si sono chiariti. "Spesso sentirmi dire determinate cose mi ha fatto male - ha detto Lillio alla De André - però molte volte ci sono passato sopra per il legame che ho con te e il fatto che io mi senta particolarmente preso e attratto da te". "Se dovesse essere sempre così io non potrei mai essere felice stando bene due o tre giorni e poi sentire determinate cose, perché non è la discussione in sé, ma sono le parole dette a fare male", ha perà chiarito il ragazzo. Per ora sembra che le cose vadano bene: alla luce del caldo sole di giugno sono scattati baci più che appassionati tra i due inquilini della Casa del "Grande Fratello 16".







