Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al GF si scambiano baci infiniti. I due se ne stanno nel lettone e non si staccano più. La mattinata trascorsa con tutte queste coccole diventa splendida e felice per quella che sembra ormai una coppia.

Baci infiniti e tanta intimità. Francesca De Andrè sembra finalmente essersi lasciata andare con Gennaro Lillio al GF. Il napoletano è pazzo della figlia di Cristiano De Andrè e la 29enne apprezza le sue qualità: sono in sintonia. Lui la fa stare bene.

Il 27enne fa ridere Francesca De Andrè, riesce a comprendere il suo modo di essere e anche a stemperare la sua rabbia. Gennaro Lillio pare l’uomo giusto per lei. Francesca De Andrè lo ha capito. Al GF i baci ora sono infiniti, dolci, teneri, alcuni passionali. La mora, dopo aver avuto la certezza di essere stata tradita da Giorgio Tambellini, è come se si fosse liberata da un peso.

Lei stessa lo dice nella Casa. “Da quando so come stanno le cose, per assurdo, sono più serena”, sottolinea agli altri. E aggiunge: “Perdonare un tradimento? Sinceramente non mi ci sono mai trovata ma non ho mai nemmeno pensato di essere in grado di poter perdonare”. Non lo ha fatto. Prosegue per la sua strada che pare combaciare con quella di Gennaro