Francesca De Andrè, scatta il bacio passionale con Gennaro Lillio sotto le coperte? La mora si ingelosisce per la presenza della bella Taylor Mega nella Casa del GF e sfodera le unghie

Avrebbe ceduto a Gennaro Lillio: scatta il bacio tra il napoletano e Francesca De Andrè?

Strane manovre sotto il piumone tra i due, che paiono avvinghiati nel lettone

Francesca De Andrè, dopo il nuovo feroce confronto con l’ex Giorgio Tambellini nella Casa del GF e la conferma del suo tradimento, sembrerebbe aver ceduto al bel Gennaro Lillio, cotto a puntino della mora 29enne. Sembrerebbe che nella notte tra i due sia scattato finalmente il bacio appassionato: strane manovre sotto il piumone nel lettone e poi il ‘bocca a bocca’… Finora si era sempre limitata ad assicurare che c’era solo amicizia tra lei e Gennaro Lillio. Tutti, Barbara D’Urso compresa, però avevano più volte sottolineato a Francesca De Andrè che l’attrazione nei confronti del napoletano, pazzo della nipote di Fabrizio De Andrè, era evidente. Al GF ha sempre negato, asserendo che il suo cuore era occupato. Ma visto il comportamento di Giorgio, potrebbe aver definitivamente archiviato la storia con il 35enne e ceduto alle avances di Gennaro. Ed ecco, quindi, quello che parrebbe a tutti gli effetti un bacio appassionato tra le lenzuola, un incontro ravvicinato nella notte e pure mostrato a Mattino 5 , già sulla bocca di tutti. VIDEO La notte al GF avrebbe portato consiglio a Francesca De Andrè: la 29enne e Gennaro Lillio avvinghiati sotto le coperte si sarebbero finalmente lasciati andare. Il bacio appassionato c’è? Parrebbe di sì, il condizionale è d’obbligo in questi casi. Forse l’ex fidanzata di Daniele Interrante ha deciso di sfoderare le unghie. La presenza della sensuale Taylor Mega nella Casa al reality potrebbe averle fatto decidere di lanciarsi nella nuova storia. Taylor piace moltissimo a Gennaro da sempre, Francesca forse ha temuto che, nell’averla davanti agli occhi al GF, Gennaro, afflitto dai suoi continui ‘no’, avrebbe potuto cambiare rotta, chissà…

