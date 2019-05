Francesca De André e Gennaro Lillio sono stati protagonisti di un'accesa lite. L'idillio tra i due ragazzi sembra essersi spezzato.

Francesca De André ha tirato in ballo il bacio che Gennaro Lillio ha dato a Martina Nasoni durante la prova per il budget settimanale. Il ragazzo ha sottolineato di averle parlato del bacio durante un momento di confidenza e non si aspettava che Francesca tirasse fuori l'argomento, alimentando i pettegolezzi: "Da uomo - ha aggiunto - volevo proteggere una ragazza di vent'anni". Gennaro inoltre non ha digerito l'atteggiamento aggressivo che Francesca ha avuto nei confronti di Martina definendola "un'oca".

"Lei quando sbrocca tira fuori tutto, però si dimentica che abbiamo un determinato tipo di rapporto e se le faccio una confidenza non mi può pugnalare alle spalle. Francesca mi hai deluso", ha detto Lillio. La De André lo ha accusato di fare le scene da napoletano: "Sono fiero di esserlo. Ho un'educazione impeccabile. Sono discreto e rispettoso di tutto". E quando i toni della lite si sono fatti più accesi, il ragazzo ha dichiarato: "Non sono abituato ad alzare la voce ma con te sono costretto a farlo perché altrimenti non mi fai parlare". "Io amo i napoletani - ha risposto Francesca - Vuoi mettermi le cose in bocca? Anche io parlo napoletano tutto il giorno, a cog*one. Stai facendo delle scenette guardando le telecamere".

La lite tra i due è proseguita: "Hai detto che non ho le palle di dire le cose in faccia e che poi vengo a dirtele sotto le coperte", ha aggiunto Gennaro. "C’era il video sul divanetto, capra che non ascolti. La coltellata me l’hai data tu tirando fuori una mia questione personale pezzo di mer*a. Mi hai detto che non ho avuto uomini. Del senza palle ti ho chiesto scusa, tu hai parlato dei caz*i miei, sei una mer*a", la replica della De André.

"Mi sembri scemo. Mi dispiace se hai la coda di paglia ma sono ca**i tuoi", ha proseguito Francesca. Gennaro a un certo punto se n'è andato e Kikò Nalli ha preso le sue difese. Ha detto alla De André che lui sta male per la lettera ricevuta dal padre ma anche per il fatto che si è sentito allontanato da lei. La ragazza, infatti, dopo aver saputo del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, ha dichiarato che non si sarebbe buttata tra le sue braccia: "Lui è molto preso da te. Non potete rovinare il vostro rapporto per questa ca**ata", ha sottolineato l'ex marito di Tina Cipollari. "L'unico distacco che ho avuto - ha spiegato Francesca - è stato quello di non andare da Gennaro quando sto male per scaricargli il mio malessere".

Lillio dal canto suo in confessionale ha dichiarato: "Le starò sempre accanto, però non troppo perché la spalla deve essere cercata nei momenti giusti e non solo dei pianti. La vedo straconfusa, in un’altra dimensione… si dà delle colpe, poi non se le dà… è nella fase più piena di questo tradimento. A me dispiace, però, amico mio, quante persone hanno subito questo tradimento?".

