Francesca De André, 29 anni, e Gennaro Lillio, 28, dopo il "Grande Fratello" sono diventati inseparabili. La storia d'amore procede a gonfie vele e dopo i Damellis e i Fralemi, i fan hanno dato anche a loro un nomignolo che li accomuni: i Pastrocchi.

Per gli ammiratori della coppia Francesca De André e Gennaro Lillio sono i Pastrocchi. Un nome originale e i due a quanto pare fuori dalla casa del "Grande Fratello 16" continuano a frequentarsi. Entrambi sui social hanno postato una foto che li ritrae insieme in macchina mentre stanno raggiungendo gli studi Mediaset.

Il giorno dopo i due ex gieffini, però, si sono dovuti separare ma Gennaro ha condiviso una foto che lo ritrae in treno, durante un viaggio di lavoro, mentre è impegnato in una videochiamata con Francesca. Anche lontani trovano il modo di stare sempre vicini.

La De André nei giorni scorsi, parlando della relazione con Lillio, ha dichiarato: "Ci stiamo conoscendo - ha detto la ragazza durante un'intervista rilasciata a Radio Radio - Era evidente che nella Casa ci fosse un'attrazione, ma io ero attenta a tutta la mia situazione precedente, infatti voglio precisare che la relazione con Gennaro è maturata dopo aver chiuso con Giorgio (Tambellini, ndr)". Alla domanda se parteciperanno a "Temptation Island Vip", Francesca ha risposto: "Lascio la suspense... In realtà per ora non mi è stato proposto nulla".