Francesca De Andrè è isolata nella Casa al GF. La lite con tanto di insulti e uno schiaffo con Gennaro Lillio ha generato il caos. E’ rottura totale tra i due che non si parlano più. La 29enne, a quanto pare, ha trascorso la notte per gran parte del tempo a chiedere di uscire agli autori. Non vuole più rimanere al reality show. E’ ancora infuriata. Gli altri inquilini, Daniele su tutti, in giardino, si lamentano. “Non vogliamo più sentire urla, non ce la facciamo più”, sottolineano al 28enne napoletano, che ignora la donna con cui sembrava affiatato. Spiega a tutti di essersi alzato presto e aver subito capito che la mora era già nel Confessionale a dire la sua.

La rottura è profonda e insanabile. Gianmarco Onestini, che è riuscito durante lo scontro a portare con sé Gennaro Lillio, così da evitare reazioni pericolose del ragazzo davanti alla rabbia di Francesca De Andrè nei suoi confronti, non si capacita come i due si possano essere detti parole terribili. “Insulti pesantissimi”, precisa. E aggiunge: “Cose che non direi neppure al mio peggior nemico”. “Se fosse successo a me le direi: ‘Basta, non rivolgermi più la parola’. E la finirei lì - chiarisce Daniele - Basta che la smetta di urlare. Questa è l’ultima settimana, voglio godermela. Se sento ancora urlare, sbotto io”.

Francesca De Andrè non c’è mentre tutti parlano in giardino, arriva poco dopo, Gennaro Lillio neanche la guarda e lei non guarda lui. La rottura è evidente al GF. La nipote di Faber si stende sul lettino, Martina va con lei e le chiede come stia. “Ho una sopportazione fisica pari a zero. Poi sentirlo canticchiare, non lo reggo proprio”, dice riferendosi a Gennaro Lillio. “Non ho motivo di stare qua dentro”, aggiunge. Vuole uscire da quello che per lei non è mai stato un gioco, visti gli accadimenti. Martina prova a farle capire che Gennaro è probabile sia dispiaciuto quanto lei per quel che è successo. “Non scherzare! Non scherzare proprio! - replica la 29enne - Non gliene fot*e una se*a. Ha calcolato tutto. Uno che gliene frega non riesce a sbattersene come fa lui, mi spiace tanto”. Il clima è tesissimo e rischia ancora una volta di diventare infuocato nella Casa del GF.