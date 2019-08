Una delle coppie nate durante l'ultima edizione del "Grande Fratello" condotta da Barbara D'Urso sta vivendo un'estate difficile: Francesca De André e Gennaro Lillio si sarebbero detti addio. Dai recenti post pubblicati su IG Stories pare proprio che la loro storia sia finita. Il motivo? Gennaro parla di "aggressioni", "parolacce" e "tradimenti".

La De André, che avrebbe ricominicato a seguire sui social l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, ha pubblicato sul suo profilo la canzone di Ultimo "Ti dedico il silenzio". Dopo pochi minuti nelle stories di Lillio è arrivata inesorabile la risposta: "Quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì, è meglio il silenzio - ha scritto il modello - Fiero di me e avanti sempre a testa alta. I miei valori non li cambierò mai". Parole dure quelle di Gennaro e alle quali Francesca ha così replicato: "E bada Pinocchio non fidarti mai troppo di chi sembra buono e ricordati che c'è sempre qualcosa di buono in chi ti sembra cattivo...".

Lillio e la De André all'interno della Casa del "Grande Fratello" sono stati protagonisti di un rapporto burrascoso, fatto di alti e bassi e all'inizio frenato dalla relazione che la ragazza aveva con Tambellini fuori dal reality. Relazione giunta al capolinea dopo che Francesca ha scoperto di essere stata tradita. Una volta lontani dai riflettori, i due ex gieffini hanno deciso di portare avanti la loro storia d'amore e sembrava che le cose andassero a gonfie vele. Ora, però, volano stracci via Instagram. Sarà un addio definitivo?





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/8/2019.