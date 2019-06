Francesca De Andrè e Gennaro Lillio arrivano in coppia, felici e contenti, a “Live - Non è la D’Urso”, annunciati da Barbara D’Urso come la coppia più chiacchierata del momento. I due devono confrontarsi con gli 'sferati'. Tra quelli chiamati a dire la loro sui gieffini c’è anche l’ex della 29enne, Giorgio Tambellini. Immancabile arriva il duro confronto tra la mora e il 35enne e volano gli stracci. La nipote di Faber è spietata. “Ti devi far curare”, dice a Giorgino. Rivela anche i suoi vizi: “Alcol e altro…”. E quel che è accaduto nell’auto quando lui l’ha tradita con un’altra, parla di ‘fella*io’…

Gennaro difende a spada tratta la sua Francesca De Andrè a “Live - Non è la D’Urso”. La ragazza, intuendo che nell’ultima sfera rimasta ci sia Giorgio Tambellini, dice: “Se nella sfera c'è lui, mi viene da ridere e mi viene da vomitare, allo stesso tempo! Perché una persona mi chiama direttamente se ha qualcosa da dire! Certi riflettori danno alla testa! La sua faccia tosta, l'abbiamo vista più di una volta…”. E aggiunge: “Ad oggi conosco anche il vocale di Giorgio, dei servizietti che si è fatto fare in macchina, una fella*io. E, detto questo, non ho molto da aggiungere. Se una persona aveva qualcosa da dire avrebbe fatto una chiamata, se è qui stasera è perché è evidente che ha chiesto dei soldi. Si è fatto pagare, perché i suoi sicuramente non gli passano più niente. Da quando sono andata via è ripiombato in tutti i vizi da cui era uscito”.

Quando lo vede parte il confronto. Giorgino esordisce: “Come siete belli! Sono felicissimo, guarda... Sono venuto a dirtelo di persona un'altra volta... Sono il primo traditore seriale: mi è piaciuto questo titolo! Dopo l'ultimo post che ho fatto, dicendo che ho preso una pausa, sono venuto a dire che la pausa è finita! Sono venuto a farvi i complimenti, veramente! Ormai, sto andando di moda, ho tante donne! Ora ho anche la rossa!”.

“Ma sei ubriaco? Hai fatto uso di qualcosa? Quanto ti hanno pagato? La pausa è finita? Ma dai! Io, la pausa, al posto tuo, la farei in un altro posto... Sei da Sert (servizio per le tossicodipendenze, ndr), te l'hanno scritto su tutti i social! Mi dispiace che la mia mancanza ti abbia scatenato tutta quella follia. Potevi evitare casa mia come base per i tuoi tour per le tue serate milanesi! Non mi risulta che tu abbia una casa a Milano... Ti sei fatto fare un servizietto in macchina da quella ragazzina squisita!”, replica Francesca De Andrè a Giorgio Tambellini a “Live - Non è la D’Urso”.

Francesca accusa Giorgio di essere entrato nella Casa del GF la prima volta prendendola in giro: “L'intenzione, ce l'avevi? Nella lettera, mi hai scritto che avevi intenzione di entrare nella Casa per dirmi la verità... Tu volevi entrare per dirmi la verità e prendere una pausa, giusto? No? E allora cosa volevi venire a fare, a prendermi per il cu*o? Dopo che ti sei fatto fare un servizietto tre giorni prima!”. “Io, la lettera, non l'ho neanche scritta! Non l'ho neanche letta! Ero venuto solo a trovarti, visto che facevi tutti quegli strusciamenti…”, sottolinea lui in tv, sempre sorridendo e beandosi del pubblico intorno.

“Ti devi far curare... Non hai parole perché sei fuori come un balcone. Devi darti una regolata, inquadrarti un attimo... Prima non era così! Non beveva nemmeno un bicchiere di vino! Lui è uscito dalle problematiche che aveva grazie a me! Appena sono andata via, ci è ricascato”, afferma con voce alterata la De Andrè. Barbara D’Urso la invita a non parlare più delle problematiche di Giorgio Tambellini, a lei non interessano, e a smettere di rimarcare il ‘servizietto’. Ma lo sfogo di Francesca non si arresta. Anche Gennaro cerca di calmarla. La mora chiude dicendo: “Sei un traditore e fai schifo! Io, con Gennaro, non avevo fatto niente! Hai perso tanto!”. Poi incalzata da Luxuria, tra gli ‘sferati’, che le domanda come mai sia così accesa nel parlare con Giorgino, al punto da far pensare che con il 35enne non sia ancora finita, ribadisce: “E’ finita, basta”. Lillio può dormire sonni tranquilli, così pare.