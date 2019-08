Sembra proprio che il riavvicinamento in corso tra Francesca De André e Giorgio Tambellini sia più che una fantasia dei giornali di gossip. Dopo la fine del rapporto tra la nipote del Faber e Gennaro Lillio, che avevano intrapreso una relazione durante l’ultima edizione del ‘Grande Fratello’, tra la 29enne e il suo ex Giorgio sta accadendo qualcosa.

Prima è stata lei a tornare a seguire su Instagram Tambellini. Ora c’è un nuovo indizio, piuttosto esplicito. Giorgio ha repostato una Story di una fan page dedicata proprio a lui e a Francesca, nella quale appare mentre prende in braccio la De André durante uno dei suoi due ingressi all’interno della Casa di Cinecittà la scorsa primavera. Sull’immagine si legge: “Stringimi forte e portami via!”. Insomma da parte di Giorgio la voglia di riprovarci sembra piuttosto esplicita.

Nelle scorse ore era stata Francesca a provare a dare una spiegazione a quello che sta succedendo. “Vorrei spiegare il mio 'segui' a Giorgio: per chi ha capito come sono fatta, non sono una persona che riesce a vivere serenamente senza risolvere definitivamente le questioni passate. Non ho mai più avuto un confronto con Giorgio cosa che non mi appartiene ma che ho fatto perché mi è stato chiesto di non farlo e per rispetto alla persona con la quale stavo non l'ho fatto”, ha scritto sempre sul social.

“Ma ora sì. Avete visto come sono, ho sempre affrontato tutti, e messo la faccia nel bene o nel male, in prima persona. In questo caso invece sono andata contro il mio essere, reprimendo l'esigenza di un confronto al di fuori del contesto TV, dove siamo stati travolti da un qualcosa di più grosso di noi che ha portato entrambi a perdere completamente la lucidità, io da dentro la Casa e Giorgio da fuori”, ha poi aggiunto.

