Francesca De André, 29 anni, e Giorgio Tambellini, 35, sono tornati insieme. La notizia è ufficiale. A darla è stata Barbara D'Urso durante "Pomeriggio 5". La conduttrice ha annunciato che la coppia sarà ospite della prima puntata di "Domenica Live", in onda da domenica 22 settembre su Canale 5 a partire dalle 17.20.

Barbara D'Urso ha voluto regalare ai telespettatori la succosa anticipazione: "Verranno in studio Francesca De André e Giorgio Tambellini che sono tornati insieme - ha annunciato Carmelita - Ma come sono tornati insieme? Lui non l'aveva tradita? Vi ricordate cosa è successo al 'Grande Fratello'?".

Il reality di Canale 5, condotto sempre dalla D'Urso, sembrava in effetti aver messo fine alla relazione: mentre Francesca era chiusa nella Casa più spiata d'Italia Giorgio aveva avuto altre frequentazioni. I due si sono anche confrontati e la de André sembrava aver messo la parole fine alla loro storia e averne iniziata una nuova con Gennaro Lillio. Ma il rapporto con il coinquilino si è incrinato nel giro di qualche mese.

"Francesca ha lasciato Gennaro ed è tornata con Giorgio", ha aggiunto Barbara. Parole le sue che confermano i rumors degli ultimi tempi. Di un riavvicinamento tra i due si parlava ormai da settimane. Tambellini all'inizio di settembre ha anche scritto una lettera aperta all'ex fidanzata, pubblicata dal settimanale Di Più. Le ha chiesto scusa, le ha dichiarato il suo amore. Parole che evidentemente hanno fatto centro.

















Scritto da: Francesca Romana Domenici il 20/9/2019.