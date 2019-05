Luca Onestini e Antonella Mosetti si sono scagliati contro Francesca De André. Antonella nelle stories pubblicate su Instagram, commentando la diretta del "Grande Fratello 16" di lunedì 20 maggio, quando Francesca ha scoperto il tradimento da parte del fidanzato Giorgio Tambellini (e anche di essere stata lasciata con un post sul social), ha dichiarato: "Questo è l'esempio che danno quelle che ci credono troppo. Si sentono uniche, forti, le donne che fanno degli uomini quello che vogliono".

"Tutti abbiamo avuto, chi più e chi meno, una vita difficile ma non è detto che sia consentita la cattiveria e la rabbia. Non è una scusante, non puoi per questo infangare le persone", ha aggiungo Antonella Mosetti, parlando sempre di Francesca De André. L'ex gieffina vip ha poi fatto un paragone con Serena Rutelli. Anche lei, ha sottolineato, ha avuto una vita difficile, ma "non sembra la capetta del quartiere".

Parole poco lusinghiere sono arrivate anche da Luca Onestini. Il fratello di Gianmarco, ospite di Federica Panicucci nel salotto di "Mattino 5", ha attaccato Francesca De André. Commentando la relazione della ragazza con Tambellini, infatti, ha detto: "Questa è una coppia anomala. L'idea che hanno dato che è non gli importasse nulla l'uno dell'altra. Lei si è fatta i cavoli suoi nella Casa. Poi, prima si mostra dispiaciuta, lacerata. Poi, cambiano argomento, e fa la scenata di gelosia a Gennaro".

Cristiano Malgioglio, che in puntata ha avuto un'accesa discussione con la De André, sul social ha poi pubblicato un post per ritrattare le scuse fatte alla ragazza: "Cari amici di Instagram non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del Grande Fratello. Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma a voi pubblico di casa. In quel momento non avevo capito... capita. Che tristezza dover essere sceso a quel livello. La SIGNORINA ha bisogno di aiuto e non del GF....Adesso capisco molte cose...grazie a voi per l'affetto. Vi lovvoooooo".

