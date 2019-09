Francesca De André, 29 anni, è stata colpita da un malore poco prima della diretta di "Live - Non è la D'Urso". La ragazza sarebbe dovuta intervenire al programma di Barbara D'Urso ma è stata portata via in ambulanza.

Francesca pochi minuti prima dell'inizio di "Live - Non è la D'Urso" ha avuto un collasso e i tentativi di rianimarla da parte della produzione sono stati vani. E' stato necessario l'intervento del 118. Barbara ha mostrato l'ambulanza lasciare gli studi Mediaset diretta al San Raffaele di Milano. Inizialmente ha spiegato di non poter rivelare il nome della struttura dove sarebbe stata portata la figlia di Cristiano De Andrè ma poi involontariamente lo ha fatto. Ne è scaturita una vera e propria polemica sul rispetto della privacy.

La D'Urso ha mandato subito un'inviata sotto l'ospedale per aggiornare tempestivamente gli spettatori sulle condizioni di salute della ragazza. In studio è arrivato anche il fidanzato di Francesca. Giorgio Tambellini non l'ha seguita in ospedale. Ha invece riferito a Barbara di aver sentito telefonicamente il manager della compagna, rassicurando tutti. Versione confermata anche dall'inviata di "Live - Non è La D'Urso". Grazie ai soccorsi tempestivi la De André si è sentita meglio e ha ripreso a parlare

"Ci siamo continuamente tenuti in contatto con i suoi collaboratori e Francesca ora sta bene", ha riferito la giornalista. "Sono contenta - ha risposto la D'Urso visibilmente sollevata - perché nonostante le indicazioni del 118 noi non siamo riusciti a rianimarla. Sono stati momenti di tensione". Nel corso della puntata Barbara si è comunque occupata del caso Tambellini-De André-Lillio. Nonostante quanto accaduto a Francesca, ha mantenuto attivo lo spazio dove la ragazza avrebbe dovuto dire la sua.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/9/2019.