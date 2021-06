Francesca De André spiega perché non si fa più vedere col fidanzato e lui ha lasciato Instagram

Francesca De Andrè spiega perché non si fa più vedere con il fidanzato e lui ha lasciato Instagram. Giorgio Tambellini ha deciso di chiudere il suo account social. La nipote di Fabrizio De Andrè 31enne al settimanale Nuovo chiarisce il motivo del gesto del 37enne, con cui convive a Milano.

Francesca e Giorgino, come lo chiamava lei ai tempi del GF, fanno coppia fissa da tre anni, eppure la mora recentemente aveva confidato di avere alcuni problemi con lui. Ora, invece, è tutto rientrato: nessuna crisi. Tambellini, però, ha dovuto fare un ‘sacrificio’: allontanarsi dai social.

“Ci siamo resi conto che, se vogliamo avere una vita amorosa stabile con il lavoro che faccio io, è giusto proteggerla in modo da evitare problemi. Ed è anche per questo motivo che non ci siamo più fatti vedere tanto anche sotto il profilo mediatico: cerchiamo di tutelare la nostra vita privata. Così viviamo meglio”, svela la De Andrè.

Giorgio le rimane accanto e la sostiene anche nel suo nuovo progetto professionale. Francesca ha debuttato da cantante con il brano in francese “Champs-Elysees”. Tambellini ne è molto fiero, così confida al giornale, e l’accompagnerà nei tour che lei farà in Italia e all’estero: la canzone è stata lanciata, oltre che nel Bel Paese, pure in Canada, Francia, Cina e Repubblica Ceca.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2021.