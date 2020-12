Francesca De André, ecco come va la storia con Giorgio Tambellini

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini vivono una storia unica e speciale. I litigi che li hanno visti protagonisti al GF, quando addirittura la mora troncò la relazione con il 36enne e si legò per un breve periodo a Gennaro Lillio, sono solo un ricordo. I due sono felicissimi insieme: la convivenza continua e anche Natale 2020 sarà all’insegna del sentimento per la coppia.

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno!”, scrive la bella mora 30enne sul social, accompagnando le sue parole con alcuni scatti in cui è accanto al fidanzato: l’atmosfera natalizia che li circonda, li rende ancora più pazzi d’amore.

Sono inseparabili, non si staccano mai l’una dall’altro. Francesca sorride vicino a Giorgino, il suo toscano del cuore. Lo scorso maggio a Novella 2000 aveva confessato che stava trascorrendo la quarantena nella casa di Tambellini a Camaiori. Con loro spesso anche il figlio del compagno: “E’ spesso con noi, lo conosco da due anni, abbiamo un rapporto splendido, poi è tornato a casa della mamma. Sto bene con un bambino in casa, per altro meraviglioso”.

La De Andrè aveva anche sottolineato come le cose nel loro rapporto fossero serene. Poi su un possibile figlio insieme aveva detto: “Quando si è giovani e innamorati è logico pensare a un bambino, ma tra il dire e il fare… vedremo più avanti”. Il rapporto va a gonfie vele, forse un bebè arriverà nel 2021, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2020.